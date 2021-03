Nam Định : GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT NHẶT ĐƯỢC 38 TRIỆU ĐỒNG TRẢ LẠI NGƯỜI ĐÁNH RƠI ​

Nhặt được của rơi trả người bị mất là một nét đẹp của văn hóa, đạo đức trong cuộc sống. Trong xã hội phát triển như hiện nay thì việc làm này càng trở nên đáng quý trọng. Anh Lương Văn Phú, sn: 1988, HKTT: xóm 18 – Giao Long là một trong những tấm gương cho nghĩa cử cao đẹp đó.

Khoảng 07 giờ ngày 22/3/2021, trên đường đi làm về, anh Lương Văn Phú nhặt được 01 túi áo mưa đã cũ, bên trong có 38 triệu đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, anh Phú đã mang lên Công an xã Giao Long nhờ tìm người bị mất để trả lại. Công an xã đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Bùi Xuân Hỗ, sn: 1960, HKTT: xóm 19-xã Giao Long đã đến Công an xã xin nhận lại tài sản.

Qua xác minh, tài sản trên là đúng của ông Bùi Xuân Hỗ, anh Lương Văn Phú đã trao trả lại tài sản dưới sự chứng kiến của Công an xã Giao Long. Nhận được số tiền đánh rơi, ông Hỗ vô cùng cảm kích và trình bày số tiền trên là tiền phục vụ đám hiếu ở xóm 13- xã Giao Long, trên đường đi thì bị đánh rơi.