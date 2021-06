Nam Định: Giải cứu 6 bé gái trong đường dây buôn bán trẻ em

(VTC News) – Công an tỉnh Nam Định phá đường dây buôn bán trẻ em, giải cứu 6 bé gái.

Chiều 23/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Tiến (SN 2003, ở tỉnh Phú Thọ) và Trương Anh Tuấn (SN 1992, ở tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ hành vi “Buôn bán người dưới 16 tuổi”.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam Định phê chuẩn vào ngày 22/6.

Theo cơ quan công an, trước đó, một hộ dân đến Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) trình báo về việc con gái (SN 2007) mất tích, gia đình không liên lạc được cũng không có tung tích của cháu bé.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hải Hậu phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, phát hiện bé gái mất tích trên có liên quan đến đường dây buôn bán người dưới 16 tuổi do Đinh Văn Tiến và Trương Anh Tuấn cầm đầu.

Đến chiều 16/6, lực lượng công an 2 tỉnh bắt giữ được Tuấn và Tiến, đồng thời khám xét nơi ở của 2 kẻ này tại TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) thì phát hiện 6 bé gái có độ tuổi từ 14 – 15 và 2 người phụ nữ khác.

Sau đó, vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định thụ lý, mở rộng điều tra.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT xác định được 6 bé gái là nạn nhân của đường dây buôn buôn bán người do Tiến và Tuấn cầm đầu. Cơ quan CSĐT đang thu thập thêm tài liệu để xác định vai trò của 2 người phụ nữ trong vụ án.