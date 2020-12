Nam Định: ‘Điệp vụ’ bất thành của nhân viên giao hàng

Được Công ty giao nhiệm vụ đi theo xe giao hàng cho khách, nam nhân viên 38 tuổi ở TP Nam Định cùng người bên ngoài lên kịch bản trộm cắp.

Chiều 8/12, thông tin với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tài Đủ (39 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Lê Đắc Quyền (38 tuổi, trú tại xã Nam Vân, TP Nam Định) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 15/11, Công an huyện Hải Hậu nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Anh Mạnh (30 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Nam Định) về việc bị trộm 150 triệu đồng tiền mặt.

Theo đơn, anh Mạnh là lái xe chở hàng (tạp hóa) cho một công ty ở TP Nam Định. Ngày 15/11, anh này lái xe ô tô tải, cùng 2 nhân viên của công ty đi giao hàng cho khách, thu 150 triệu đồng tiền hàng.

Giao hàng xong, lái xe cùng 2 nhân viên trên đỗ xe tại Tổ dân phố số 2, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu để vào quán ăn cơm. Khi ăn xong, ra xe anh Mạnh phát hiện khóa xe bị mở, 150 triệu đồng tiền hàng để trong cốp xe bị mất.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, một ngày sau, Công an huyện Hải Hậu đã làm rõ, bắt, khám xét khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Tài Đủ.

Tuy nhiên, phải 9 ngày sau, Đủ mới chịu khai ra đồng phạm Lê Đắc Quyền (một trong 2 nhân viên theo xe anh Mạnh đi giao hàng).

Theo đó, Đủ quen biết Quyền. Quyền thường kể với Đủ sau mỗi chuyến giao hàng, trên xe chở hàng của công ty (nơi quyền làm việc) thường có từ 100-200 triệu đồng tiền hàng, để trong cabin. Quyền muốn nhờ Đủ bày cách ăn trộm.

Sau khi bàn bạc, Quyền và Đủ thống nhất “phương án” chọn thời điểm xe hàng dừng ăn cơm sau khi giao hàng để “ra tay”. Để thực hiện phương án này, Quyền đã tìm cách đánh thêm một chiếc khóa cửa xe tải, đưa cho Đủ. Khi nào xe dừng, lái xe, nhân viên vào ăn cơm ở đâu, Quyền sẽ nhắn tin để Đủ chớp cơ hội, lẻn tới chỗ xe đỗ để “hành sự”





Ngày 15/11, khi Đủ đang thực hiện theo phương án, kịch bản trên, lấy trộm được 150 triệu đồng trên xe thì bị camera nhà dân xung quanh ghi lại.

Được biết, Đủ mắc nghiện, 2 lần đi tù vì liên quan tới ma túy. Khi bị công an bắt, khám xét, trong người Đủ có 138 triệu đồng vật chứng vụ ăn trộm. Trong khi đó, khai với nhà chức trách, Quyền cho hay do ăn chơi dẫn đến nợ nần nhiều, muốn đi ăn trộm để sớm có tiền trả nợ.