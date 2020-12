Nam Định đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí

Năm 2021, Nam Định đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông so với năm 2020 từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề Năm An toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.

Trong năm 2020 lực lượng chức năng Công an tỉnh và Thanh tra Giao thông đã phát hiện xử lý 38.291 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phạt tiền 32,625 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm của thanh, thiếu niên từ 16 đến dưới 28 tuổi chiếm khoảng 35% tổng số trường hợp vi phạm. Các địa phương đã tăng cường phối hợp với ngành chức năng, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ.

Công tác bảo đảm TTATGT kiềm chế gia tăng tai nạn tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước: số vụ giảm 8 vụ (tương đương 5,7%); giảm 9 người chết (tương đương 13,8%) và giảm 7 người bị thương (tương đương 6,2%); không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Để thực hiện và hoàn thành được mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí, năm 2021 các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật TTATGT, thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông và chính quyền địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Sở Giao thông Vận tải rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo; phát hiện những điểm, cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao để có biện pháp sớm khắc phục.

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông. Giao Sở Giao thông Vận tải huy động mọi nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; trong đó tập trung duy tu, bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp; các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về đảm bảo TTATGT trong đó tập trung vào các hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông; yêu cầu các huyện, thành phố đặc biệt coi trọng và phát huy tốt vai trò của lực lượng công an chính quy cấp xã trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm TTATGT ở địa bàn nông thôn để góp phần giảm thiểu, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông ngay ở địa bàn các thôn, xóm.

Yêu cầu các địa phương có tuyến đường sắt đi qua địa bàn tổ chức thống kê, rà soát lại hệ thống đường ngang dân sinh, lối đi tự mở qua đường sắt; tăng cường công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường sắt, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảoTTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2021.