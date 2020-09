Nam Định Đảm bảo an toàn giao thông trong tháng cao điểm

Thời gian qua, Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị hữu quan tích cực ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện đợt cao điểm trong 45 ngày ra quân (từ 15-7 đến hết tháng 8-2020) bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và các sự kiện lịch sử trọng đại, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện tuần tra, kiểm soát gắn với đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xử lý hành vi của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn…

Toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 3.449 trường hợp vi phạm hành chính về trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; phạt tiền hơn 4 tỷ đồng; tạm giữ 53 ô tô; 563 mô tô; 50 phương tiện khác; đình chỉ hoạt động 2 phương tiện thủy; tước 389 giấy phép lái xe. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, có nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không đăng ký, đăng kiểm, chở quá vạch dấu mớn nước an toàn…

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã phát hiện 9 vụ việc vi phạm về kinh tế, hình sự, ma túy, môi trường. Cụ thể, Phòng CSGT đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ liên quan đến tàng trữ trái phép vũ khí, khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, sử dụng trái phép chất ma túy, vận chuyển hàng hóa không có chứng từ nguồn gốc theo quy định. Lực lượng CSGT huyện Hải Hậu và thành phố Nam Định phát hiện một số vụ việc liên quan đến tàng trữ, sử dụng súng bắn bi dạng hơi, súng bắn bi dạng cồn, chống người thi hành công vụ, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, nguồn gốc theo quy định. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CSGT nên trong thời gian từ ngày 15-7 đến hết tháng 8-2020, tình hình trật tự ATGT ở các địa phương luôn được bảo đảm tốt; trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 15 người; không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đưởng thủy. So sánh với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ; giảm 4 người chết, tăng 1 người bị thương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian này Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT triển khai tháng cao điểm về ATGT (tháng 9 hàng năm) với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, Công an tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua các hoạt động ngoại khóa đầu năm học cho học sinh, sinh viên và công nhân viên chức ở các cơ sở giáo dục; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về ATGT giữa nhà trường, gia đình và học sinh. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực cổng các trường học, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn”; “Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không có ma túy, bạo lực học đường”…

Bồi dưỡng kịp thời những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia phong trào bảo đảm trật tự ATGT; việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông cũng như chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng. Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT; phát hiện, tố giác tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, các hành vi vi phạm như chở hành khách quá số người, đón trả khách sai quy định, xe đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật… để lực lượng CSGT kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý.

Đối với lực lượng CSGT, tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ quy định; vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; sử dụng điện thoại khi điều khiển xe; đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vào đường cấm; dừng, đỗ sai quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm quy định về thời gian lái xe; học sinh chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe máy; xe đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật…

Tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là trong khoảng thời gian từ 22h đến 5h mỗi ngày; đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là xe ô tô chở khách, ô tô tải, ô tô đầu kéo sơ mi rơ moóc, xe container. Tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát giải quyết trật tự công cộng, trật tự đô thị; xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT để kinh doanh, dịch vụ, họp chợ, tổ chức đám hiếu, hỉ; bảo đảm an ninh trật tự tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, khu vực cổng trường học, nơi vui chơi giải trí. Công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng lôi kéo, cưỡng bức hành khách hoặc tranh giành khách giữa các nhà xe, gây mất trật tự công cộng.

Trên lĩnh vực đường sắt, tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt là các đường ngang phức tạp, đường ngang dân sinh không có cảnh giới, đường ngang trái phép. Trên lĩnh vực đường thủy, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với hoạt động của các bến, bãi, phương tiện chở khách ngang sông, phương tiện chở khách du lịch. Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông như phương tiện hoạt động không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; chở quá số người quy định; vi phạm quy tắc, tín hiệu giao thông; vi phạm quy định về trang bị, sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân, thuyền viên, người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; các bến phà, bến chở khách ngang sông chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn theo quy định, góp phần tích cực bảo đảm trật tự ATGT, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn./.