Nam Định: Cự cãi với Phó Công an xã, một thanh niên “dính” đạn cao su, nhập viện

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 4/9, tại cầu nối trên đường trục xã, thuộc địa bàn đội 11, thôn Sa Hạ, xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng địa phương, vào thời điểm trên, ông Vũ Anh Đức, Phó Trưởng Công an xã Hoàng Nam đi tuần tra an ninh. Tới địa điểm trên, ông Đức thấy một nhóm thanh niên đang tập trung trên cầu nên đã dừng xe, yêu cầu nhóm thanh niên giải tán. Tuy nhiên, một thanh niên trong nhóm là Ngô Thế Phòng (17 tuổi) không chịu về, xảy ra cự cãi với ông Đức.

Trong quá trình cự cãi, ông Đức đã rút công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su để thị uy.

Theo tường trình của ông Đức, do súng cao su bị cướp cò nên đạn cao su đã găm vào vai của Ngô Thế Phòng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một viên đạn cao su bị rơi ra khỏi súng, vẫn còn đầu đạn.

Theo đại diện Công an huyện Nghĩa Hưng, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện phối hợp với xã Hoàng Nam đã đưa anh Ngô Thế Phòng đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Kết quả khám cho thấy, trên vai anh Phòng có vết thương rộng khoảng gần 2cm, ở phần mềm, không gây thương tích nặng.

Tối cùng ngày, sau khi xảy ra sự việc, rất đông người dân địa phương đã kéo đến trụ sở xã Hoàng Nam, yêu cầu chính quyền làm rõ sự việc việc.

Sáng nay, 5/9, thông tin với báo chí, ông Trần Văn Dương, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng cho biết đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với Viện KSND cùng cấp nhanh chóng làm rõ sự việc, thông tin lại với nhân dân. Nếu đúng có sự việc Phó công an xã dùng súng cao su bắn người thì phải xử lý nghiêm.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long cũng cho biết đã nắm được thông tin sự việc, chỉ đạo Công an huyện Nghĩa Hưng, các phòng chuyên môn của Công an tỉnh phối hợp làm rõ sự việc.





Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Hưng cho biết cùng với việc yêu cầu Phó công an xã Hoàng Nam Vũ Anh Đức viết báo cáo tường trình, Công an huyện đã lấy lời khai của các nhân chứng nhằm làm rõ sự việc.