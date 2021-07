Nam Định: Công an huyện Ý Yên triển khai có hiệu quả tháɴɢ hành độɴɢ phòɴɢ, chốɴɢ ᴍ.ᴀɪ ᴛʜ.ᴜý năm 2021

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, các chương trình, đề án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Trong những năm qua, lực lượng Công an huyện Ý Yên đã chủ động, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 2021, với chủ đề “Vì sức khoẻ của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà – hãy tránh xa ma tuý”. Lực lượng Công an đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhà với tinh thần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy. Kết quả chính qua 1 tháng triển khai đã đạt được:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy:

Là một nội dung chính của tháng hành động phòng chống ma túy, công tác tuyên truyền đã được các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng Công an đặc biệt chú trọng. Trong đợt cao điểm phát động ra quân, các hình thức tuyên truyền được triển khai đồng bộ và đa dạng qua hệ thống đài phát thanh, đài truyền thanh cơ sở, và hệ thống xe lưu động, treo pa nô, áp phích… và tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. Đã có hàng trăm bài tuyên truyền được phát hàng nghìn lượt trên hệ thống phát thanh của huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn, đồng thời có hàng chục nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy.

2. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Lực lượng Công an từ huyện đến xã đã triển khai áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; duy trì các tổ tuần tra đảm bảo ANTT vào các khung giờ cao điểm, địa bàn trọng điểm; thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghiện ma túy, có biểu hiện mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Đồng thời trinh sát, xác minh, lập kế hoạch bắt giữ, khởi tố 5 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy 8,186 gam Heroin; 7,455 gam ma túy đá, triệt phá 02 điểm ma túy, trong đó đã phối hợp với VKSND, TAND huyện Ý Yên thống nhất đưa ra truy tố, xét xử 02 vụ án điểm tàng trữ trái phép chất ma túy tại Yên Lương, Yên Cường.

– Củng cố hồ sơ, đưa 01 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo diện Nghị định 221/CP; 12 đối tượng vào diện giáo dục tại xã phường, thị trấn theo diện Nghị định 111/CP và 9 đối tượng cai nghiện tại gia đình cộng đồng theo diện Nghị định 94/CP.

– Bắt giữ, xử lý hành chính 17 vụ 17 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.