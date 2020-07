Nam Định có hơn 18 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp PTTH

Cùng với thông tin năm nay sẽ có 18694 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp PTTH, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp PTTH năm 2020 tỉnh Nam ĐịnhChiều 14/7, ông Cao Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định thông tin, tại kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2020, Nam Định có 18.694 thí sinh. Trong đó số thí sinh đang học lớp 12 là hơn 18.200, số thí sinh tự do là 439.

Tại Nam Định sẽ có 33 điểm thi với 798 phòng thi, dự kiến bố trí khoảng 1.900 cán bộ coi thi.

Cũng theo ông Hùng, để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã chỉ đạo các trường Trung học phổ thông đặt điểm thi rà soát, kiểm tra hệ thống camera giám sát 24 giờ/ngày tại phòng bảo quản đề thi, bài thi; đảm bảo lưu lượng tối thiểu 21 ngày, có bộ lưu điện, phương án phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn các điểm thi chuẩn bị tủ đựng đề và bài thi riêng biệt.

Các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh ở xa; yêu cầu mỗi trường có học sinh dự thi tại các điểm thi cử cán bộ phụ trách kết hợp với cha mẹ học sinh lập kế hoạch quản lý và hỗ trợ về thủ tục cho thí sinh khi cần thiết.

Cũng thông tin về kỳ thi này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2020 cho biết, do kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay được phân công cho địa phương chịu trách nhiệm tổ chức, do đó UBND tỉnh Nam Định đã chủ động chỉ đạo các đơn vị liên quan phải xây dựng phương án tổ chức thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu: in sao, vận chuyển đề, bài thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xử lý kết quả bài thi; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi và an ninh trật tự kỳ thi; bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi và thanh tra thi.

Các đơn vị Công an, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công ty Điện lực Nam Định phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong suốt thời gian thi, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi. UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc tổ chức tốt kỳ thi; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở cho cán làm nhiệm vụ tại các điểm thi đặt tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định khẳng định, những tình huống tác động bất lợi đến kỳ thi như thời tiết, dịch bệnh, nắng nóng, bão gió… đều đã được Ban Chỉ đạo kỳ thi tính đến và chủ động xây dựng kế hoạch, phương án dự phòng trong mọi tình huống để đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, không để trường hợp nào phải bỏ thi, nghỉ thi vì những sự cố không đáng có cho biết đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho thí sinh, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi này.