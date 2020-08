Nam Định có 1 thí sinh đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Cả nước có hai thí sinh đạt 3 điểm 10 ở tổ hợp khoa học xã hội. Có tổng cộng 5.812 bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Theo thống kê, trong tổng số 830.764 thí sinh dự thi THPT năm 2020 trên toàn quốc, chỉ có 2 thí sinh đạt 3 điểm 10 ở bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Đó là một thí sinh ở hội đồng thi Phú Thọ và một thí sinh ở hội đồng thi Nam Định.

Thí sinh Phú Thọ có điểm thi toán 8; ngữ văn 8,25; tiếng Anh 4,8; ba bài thi của tổ hợp khoa học xã hội cùng điểm 10.

Thí sinh Nam Định có điểm thi toán 6; ngữ văn 8,5; tiếng Anh 7; trong khi ba bài thi của tổ hợp khoa học xã hội cùng xuất sắc 10 điểm.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 5.812 điểm 10 thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Hơn 100 thí sinh đạt được 2 điểm 10 trở lên. Trong đó, môn giáo dục công dân có số thí sinh được điểm 10 cao nhất, tới 4.163 thí sinh.

Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, cả nước chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 830.764 thí sinh dự thi.

Môn hóa học có 399 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 289.066 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 6,71 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44.766 (chiếm tỷ lệ 15,49%).

Môn lịch sử có 371 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 553.987 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,19 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 260.074 (chiếm tỷ lệ 46,95%).





Môn toán có 273 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 845.473 dự thi. Điểm trung bình là 6,68 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 153.367 (chiếm tỷ lệ18%).

Môn địa lí có 248 thí sinh đạt điểm 10. Điểm trung bình là 6,78 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33.606 (chiếm tỷ lệ 6,21%).

Môn tiếng Anh có 225 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 749.285 thí sinh dự thi. Phổ điểm trung bình là 4,58 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 472.990 (chiếm tỷ lệ 63,13%).

Môn sinh học có 121 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 284.063 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,59 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85.715 (chiếm tỷ lệ 30,17%).

Môn vật lí có 10 thí sinh đạt điểm 10 trên tổng số 286.847 thí sinh dự thi. Phổ điểm trung bình là 6,72 điểm. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37.140 (chiếm tỷ lệ 13%).

Cũng theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 1.262 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm). Cụ thể, môn tiếng Anh có 543 bài, môn toán 195 bài, địa lí 133 bài, môn ngữ văn 119 bài, môn vật lý 39 bài, hóa học 38 bài, sinh học 43 bài, lịch sử 111 bài, giáo dục công dân 41 bài.

Những kết quả nổi bật trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của NAM ĐỊNH





Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Nam Định có 18695 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm học trước hệ THPT là 16528, số thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm học trước hệ GDTX là 1728, số thí sinh tự do đã tốt nghiệp các năm học trước là 439.

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Bộ GD&ĐT chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 một lần nữa khẳng định sự phát triển ổn định và bền vững của giáo dục tỉnh nhà. Trong đó những kết quả nổi bật thể hiện là:

Điểm trung bình các môn thi của Nam Định năm 2020 là 6.928, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn quốc lần thứ 5 trong 6 năm Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi chung (chỉ có 01 năm xếp thứ 2). Trong đó điểm trung bình tất cả các môn thi đều đạt từ 5.12 trở lên, cả 9 môn thi đều trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc, trong đó môn Toán, Vật lí, Hóa học xếp thứ nhất.

Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh đạt tỷ lệ 99.79% (THPT đạt 99.95%, GDTX đạt 98.20%)

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Nam Định là tỉnh có mức chênh lệch điểm thi và điểm học bạ trong nhóm thấp nhất toàn quốc, điều đó cho thấy kết quả kiểm tra đánh giá học sinh tại các nhà trường đúng với thực tế và đáng tin cậy.

Toàn tỉnh có 280 điểm 10, đặc biệt có 01 trong 02 điểm 10 môn Ngữ văn trên cả nước (em Đặng Thị Hồng Trang, trường THPT Mỹ Tho, huyện Ý Yên, Nam Định). Có 01 học sinh đạt điểm 10 cả 03 môn trong bài thi KHXH (em Trần Thu Hoài, trường THPT Mỹ Lộc).

Số thí sinh đạt từ 27.00 điểm trở lên của các khối thi truyền thống có số lượng cao, trong đó khối A có 309 thí sinh, khối B có 121 thí sinh, khối C có 131 thí sinh, khối D có 99 thí sinh và khối A1 có 93 thí sinh. Ngoài ra, số thí sinh có điểm thi theo các khối thi truyền thống đạt từ 15.00 điểm trở lên chiếm trên 50% tổng số thí sinh dự thi.