Nam Định: Chuẩn bị đón nhà máy nhiệt điện hơn 2 tỷ USD

Sau 11 năm chuẩn bị và đàm phán, tháng 10 tới đây dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1, có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ USD do Tập đoàn Teakwang (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư sẽ được khởi công.

Ông Trần Văn Chung – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã cho biết như vậy trong buổi họp báo mới đây.

Chính phủ đã có thông báo cho triển khai dự án, ủy quyền cho Bộ Công Thương ký hợp đồng BOT với nhà đầu tư. Trước đó, vào năm 2017, tại tỉnh Nam Định, dự án đã được Bộ KHĐT cấp chứng nhận đăng ký đầu tư. Sở dĩ phải đợi lâu như vậy là do phải mấ‌t nhiều thời gian đàm phán giữa nhà đầu tư và Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam về việc tập đoàn cam kết cung cấp nguồn than phục vụ vận hành nhà máy. HĐND tỉnh Nam Định cũng đã họp thông qua – ông Chung thông tin.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT), địa điểm thực hiện tại xã Hải Châu và Hải Ninh (Hải Hậu, Nam Định), với diện tích 242,71ha, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Đây là dự án nhiệt điện sử dụng than nội địa do Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam cung cấp. Theo dự kiến, chủng loại than cung cấp cho dự án là than cám 6bHG, VD, MK với khối lượng khoảng 4,4 triệu tấn/năm.

Chủ đầu tư sẽ thiết kế, xây dựng, vận hành và chuyển giao nhà máy nhiệt điện đốt than, công suất khoảng 1.109,4 MW, bao gồm hai tổ máy với công suất khoảng 554.7 MW mỗi tổ máy. Ngày vận hành của tổ máy số 1 là sau 51 tháng, ngày hoàn thành toàn bộ nhà máy là 57 tháng thi công. Thời hạn vận hành của Hợp đồng BOT là 25 năm.

Trước đó, ông Trần Văn Chung – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã cho biết, một trong những lý do khiến Nam Định kêu gọi đầu tư đối với dự án này là hiện nay mức thu ngân sách mỗi năm của cả tỉnh Nam Định đang rất thấp, chỉ tương đương với mức nộp ngân sách của nhà máy Hyundai Thành Công tại tỉnh Ninh Bình. Việc dự án có mức vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay tại Nam Định đi vào vận hành sẽ góp phần tăng thu ngân sách của địa phương này.

Về lo ngại ô nhi‌ễm môi trường, ông Chung cho rằng khi đầu tư nhà đầu tư đã phải tính toán tới yếu tố này. Theo ông Chung, bài học từ Formosa buộc các nhà đầu tư phải lo về công nghệ nếu không muốn bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Về phương án xử lý khói bụi, ông Chung cho biết, sau khi đưa đại diện nhân dân Hải Hậu và các ban ngành sang Nhật Bản thăm quan, có thể thấy rằng nhiệt điện không có vấn đề gì về khói bụi khi có phương án xử lý.

Việc triển khai thực hiện thành công dự án sẽ tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nam Định, tạo nguồn thu ngân sách, từng bước tạo diện mạ‌o mới. Đồng thời, bổ sung nguồn năng lượng điện cho tỉnh Nam Định, khu vực Đồng bằng sông Hồng nói riêng và cho Việt Nam trong những năm tới.