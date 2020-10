Nam Định Cháy lớn tại khu nhà xưởng rộng gần 1.000m2 của Công ty Lục Bảo

Khoảng 16 giờ ngày 12/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Xơ sợi và nhựa tổng hợp Lục Bảo (Khu Công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Nam Định) đã huy động lực lượng khống chế để đám cháy không lan sang các xưởng bên cạnh.

Ban đầu, đám cháy được phát hiện tại khu nhà xưởng đang lắp đặt dây chuyền sản xuất của Công ty Lục Bảo, sau đó lan rộng. Tại thời điểm này toàn bộ công nhân đã ra khỏi nhà xưởng nên không có thiệt hại về người, tuy nhiên khu nhà xưởng rộng gần 1.000m2 của công ty này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh Nam Định) đã cử 84 cán bộ chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do trời có gió to, đám cháy lớn nên lửa đã lan rộng, khói bốc cao cả chục mét, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy

Cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã cố gắng tiếp cận sâu vào bên trong nhà xưởng để phun nước và triển khai các biện pháp ngăn đám cháy lan rộng. Đến hơn 18 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Hiện chưa vẫn xác định được con số thiệt hại về tài sản. Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.