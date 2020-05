Nam Định: Cần làm rõ sự việc xảy ra tại Đài hóa thân Thanh Bình để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động (Kỳ 3)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần (ĐKDNCP) chưa thay đổi, con dấu cũ chưa được thu hồi, “Tổng Giám Đốc” mới đã sử dụng con dấu mới để thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Tổng Giám đốc Vũ Thị Kim Quy – Người đại diện theo pháp luật đã làm đơn tố cáo hình sự về việc giả mạo chức danh Tổng Giám đốc, sử dụng con dấu giả để thuê công ty bảo vệ lên phá hoại tài sản, chiếm trụ sở, cưỡng chế người lao động của Công ty CP DV TL Hoàng Long.



Cần làm rõ việc tồn tại hai con dấu song song của Công ty.Như Tri thức Xanh đã đưa tin việc tranh chấp giữa các cổ đông tại Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) đã khiến nhiều công nhân tại đây đã bị cho nghỉ việc không theo một quy trình nào của Bộ Luật Lao động khiến nhiều công nhân điêu đứng ngay sau mùa dịch Covid-19.Trước đó tại hai Bản án số 41/2017/KDTM-PT và Bản án 12/2019/DSPT, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy quyết định ngày 21/6/2013 của Hội đồng quản trị (HĐQT) miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với ông Lưu Văn Long, đồng thời cũng tuyên hủy quyết định của HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với bà Vũ Thị Kim Quy. Tuy nhiên, do chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông để bầu Hội đồng quản trị mới và cũng chưa tiến hành bổ nhiệm Tổng giám đốc mới nên Giấy chứng nhận ĐKDNCP vẫn công nhận bà Vũ Thị Kim Quy là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hoàng Long. Để thực hiện cấp Giấy chứng nhận ĐKDNCP mới cho Công ty Hoàng Long, Sở Kế hoạch và Đầu tư(KH&ĐT) tỉnh Nam Định đã có nhiều văn bản đề nghị cơ quan chức năng, các cấp hướng dẫn thực hiện. Mới đây vào ngày 15/5/2020 Sở KH&ĐT đã có Văn bản số 704/BC-SKH&ĐT báo cáo về việc thực hiện kiến nghị Bản án phúc thẩm số 41/2017/KDTM-PT do Phó Giám Đốc Trịnh Văn Hoàng ký gửi Thường trực Tỉnh Ủy, bên cạnh đó cũng đề nghị Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long tiến hành Đại hội đồng cổ đông trong công ty để bầu ra Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty. Căn cứ kết quả, nội dung cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiền hành đồng thời việc thu hồi giấy chứng nhận ĐKDNCP số 0600336971 ngày 26/6/2013 thay đổi lần thứ 5 và cấp mới Giấy phép đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long… cùng với đó Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hợp lệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh(ĐKKD) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định để giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.Nhưng do không thống nhất được quan điểm giữa các cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông nhằm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần thứ 5, ông Trần Đình Giao và ông Lưu Văn Long đã cùng nhau ban hành một văn bản thông báo bà Vũ Thị Kim Quy không còn là Tổng Giám đốc, đồng thời cho người khắc thêm một bộ dấu Công ty, nhằm thay thế con dấu cũ do bà Quy cầm. Sau khi có được con dấu ông Lưu Văn Long đã nhiều lần sử dụng con dâu mới đóng dấu nhiều văn bản, thông báo tới các cơ quan chức năng và tới chính người lao động của công ty Hoàng Long. Cụ thể vào ngày 18/11/2019 ông Long đã ký thông báo chấm dứt lao động tới nhiều cán bộ cốt cán của Công ty Hoàng Long trong đó có ông Đỗ Ngọc Quang – Phó Tổng Giám Đốc, ông Đỗ Quốc Khiêm – Cố vấn Ban giám đốc, ông Trần Đại Thủy – Trưởng Đài khiến các hoạt động của Công ty trực tiếp bị ảnh hưởng. Đặc biệt, vào ngày 8/5/2020, ông Trần Đình Giao thuê người của Công ty Bảo vệ Liên Anh đến “tiếp quản” Công ty, đồng thời cho gần 30 công nhân của Công ty nghỉ việc do họ không chịu ký hợp đồng mới với người tự xưng là Tổng Giám Đốc Công ty và yêu cầu người lao động ký hợp đồng mới nếu muốn đi làm tiếp. Bức xúc về việc này bà Vũ Thị Kim Quy đã nhiều lần có Đơn tố cáo vi phạm tới các cơ quan có chức năng gần đây nhất là vào 13/5/2020. Trong Đơn tố cáo hình sự ngày 15/12/2019, bà Quy có trình bày: “Đối tượng Lưu Văn Long đã có hành vi sử dụng con dấu giả từ năm 2017 và giả mạo chức danh Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long để kí hợp đồng quảng cáo với Đài Truyền hình Nam Định với nội dung thông báo đại chúng thông tin “bà Vũ Thị Kim Quy không còn là Tổng Giám Đốc, mà Tổng Giám Đốc là ông Lưu Văn Long”, kí hợp đồng bảo vệ với Công ty Bình Minh, không chỉ vậy ông Long còn tiếp tục sử dụng con dấu giả và đặc biệt là giả mạo chức danh Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long để gửi văn bản tới các cơ quan chức năng như Tổng cục Thi hành án, cơ quan báo chí nhằm bôi nhọ danh dự của bà. Gửi thông báo chấm dứt hợp đồng lao động kí ngày 18/11/2019 tới các cán bộ cốt cán của Công ty Hoàng Long”. Đồng thời, tại Đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng ngày 13/5/2020 bà Quy cũng tố cáo ông Trần Đình Giao lấy danh nghĩa chủ tịch HĐQT để cùng ông Lưu Văn Long thuê người tới phá hoại tài sản, chiếm đóng trụ sở, cưỡng chế người lao động không được làm việc và sa thải người lao động.

Theo quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự 2015 (có hiệu lực đến hết ngày 01/01/2018), được sửa đổi bởi Khoản 126 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình Sự 2017 chỉ rõ: Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức 1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng; đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; e) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.Như vậy nếu xét theo các quy định hiện hành của pháp luật, liệu rằng việc sử dụng con dấu, lấy chức danh Tổng Giám đốc của ông Lưu Văn Long khi chưa có sự thống nhất bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật để thực hiên nhiều giao dịch cũng như điều hành hoạt động của Công ty Hoàng Long trong khi việc thu hổi giấy chứng nhận ĐKDNCP thay đổi lần thứ 5, thu hồi con dấu công ty do bà Vũ Thị Kim Quy – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty nắm và cấp mới Giấy phép đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Hoàng Long vẫn chưa diễn ra đã đúng với các quy định của pháp luật hay chưa? Trong lúc tranh chấp kéo dài giữa các cổ đông Công ty thì nhiều công nhân đã phải ngồi nhà “mong ngóng” vào cách xử lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Mong mỏi này của người lao động, chúng tôi xin gửi tới những người đứng đầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền để nhanh chóng chỉ đạo xử lý dứt điểm sự việc nhằm đem lại quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.