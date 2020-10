Nam Định: Cấm biển từ 19h tối 13/10

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, tỉnh Nam Định thực hiện cấm biển từ 19h ngày 13/10 để hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

Loading...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Định, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 14 – 16/10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông, vùng ven biển có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 10 – 11.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, UBND tỉnh Nam Định ra Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND gửi UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

Công điện yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện ven biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

Kiểm đếm, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển, chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản; nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Thực hiện cấm biển từ 19 giờ ngày 13/10/2020; cấm các hoạt động vui chơi giải trí tại các khu du lịch ven biển và yêu cầu người dân di dời khỏi chòi canh vây vạng vào bờ trước 7h ngày 14/10/2020…

Chi cục Thủy sản Nam Định cho biết, toàn tỉnh có 2.173 tàu thuyền khai thác thủy sản với tổng công suất là 292.147 (huyện Giao Thuỷ 964 chiếc, Hải Hậu 638 chiếc, Xuân Trường 1 chiếc, Nghĩa Hưng 517 chiếc, Trực Ninh 53 chiếc).

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nam Định chia sẻ, theo số liệu thống kê, tính đến 15h chiều nay (13/10), khoảng 70% tàu, thuyền đã cập bến an toàn. Các địa phương ven biển đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn.