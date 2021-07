Nam Định : Các địa phương triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Đến ngày 13-7-2021, Nam Định ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là bà P.T.M ở xã Hải Minh (Hải Hậu); chị T.T.H ở xã Giao An (Giao Thủy) và chị T.T.N.A ở xã Xuân Phú (Xuân Trường). Cả 3 trường hợp đều trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phát hiện các trường hợp trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương đã cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn dịch lây lan.

Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết: Ngày 10-7, có 30 công dân Hải Hậu di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về các xã, thị trấn trong huyện trên chuyến xe khách (BKS 18B-018.79) của nhà xe Đức Nguyện. Trên xe có 2 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có bà P.T.M ở xã Hải Minh. Từ sáng 11-7, bà P.T.M đã được đưa cách ly tại cơ sở tập trung của huyện. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bà P.T.M được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu để cách ly, điều trị. Ngay trong đêm 12-7, các cơ quan chức năng thần tốc truy vết, xác định các trường hợp F1, F2; kịp thời đưa đi cách ly y tế tập trung đối với tất cả các trường hợp F1 và phong tỏa cách ly khu dân cư xóm 31, xã Hải Minh, nơi có trường hợp dương tính với COVID-19 theo quy định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu ban hành Công điện 08 về thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp từ các vùng dịch, địa phương có dịch về huyện. Đặc biệt là những trường hợp liên quan đến chuyến xe (BKS 18B-018.79) của nhà xe Đức Nguyện; lập danh sách và phân loại các nhóm đối tượng để yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các bến xe, các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa liên tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Ban CHQS huyện chủ trì, điều hành khu cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thịnh Long; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện kích hoạt các cơ sở liền kề để mở rộng khu cách ly tập trung, đảm bảo yêu cầu cách ly y tế cho tối thiểu 500 người. Xã Hải Minh tổ chức các chốt kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa cách ly tại xóm 31, tuyệt đối không cho người ra vào trong thời gian thực hiện cách ly. Tiếp tục truy vết, lập danh sách tất cả các trường hợp có tiếp xúc gần và tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca dương tính COVID-19. Tổ chức phun thuốc khử khuẩn hàng ngày trong khu vực phong tỏa cách ly. Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, giường bệnh, đội ngũ y, bác sĩ để tiếp nhận và điều trị kịp thời cho ít nhất 50 bệnh nhân COVID-19.

Tại Giao Thủy, sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị T.T.H ở xã Giao An, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Giao Thủy đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc, truy vết thần tốc các trường hợp liên quan, xác định F1 đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Đồng thời, thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực bệnh nhân sinh sống (xóm 19 xã Giao An gồm 57 hộ với 167 nhân khẩu), đảm bảo khoanh vùng gọn, xét nghiệm nhanh kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, cách ly, điều trị kịp thời, không để lây lan dịch bệnh. Tại xã Giao An đã xác định các ca F1, F2, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm gần 170 người để phân loại, khoanh vùng, kịp thời có biện pháp xử lý. Tại xã Giao Thiện, Giao Lạc (có người tiếp xúc với ca bệnh T.T.H) đang khẩn trương tiến hành truy vết những trường hợp F1, F2, tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại khu chợ.

Đồng chí Doãn Quang Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Giao Thủy quán triệt tinh thần chống dịch lên mức cao nhất: Không chủ quan, lơ là, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Các cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ”, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch tới nhân dân trên địa bàn, kích hoạt tổ COVID-19 cộng đồng; phối hợp tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo lắng, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh; làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người dân khu vực cách ly, phong tỏa và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Đối với trường hợp bệnh nhân T.T.N.A (BN32723), trú tại xóm 2, xã Xuân Phú đã được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường. UBND huyện Xuân Trường đã quyết định thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế xóm 2, xã Xuân Phú; chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xử lý môi trường, khoanh vùng cách ly dập dịch. Tích cực truy vết các trường hợp F1, F2, F3. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền để mọi người dân nhận thức rõ nguy cơ của dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Đến 14 giờ ngày 13-7-2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện đã truy vết được 118 trường hợp. Đồng thời, huyện đã thông báo cho UBND huyện Giao Thủy về chuyến xe (BKS: 29B-107.39) của nhà xe Thế Tuấn chạy tuyến Giao Thủy – Giáp Bát (Hà Nội) để thực hiện việc truy vết các hành khách đi cùng chuyến xe (liên quan đến BN32723), thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.