Nam Định: Bắt tạm giam chủ xe khách vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Hồng Phong, chủ nhà xe Đức Nguyện đã bị bắt tạm giam vì chỉ đạo lái xe đưa xe vào TP Hồ Chí Minh đón khách về huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trong số 40 hành khách đi xe có 2 ca mắc COVID-19.

Chiều 16/7, Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” xảy ra ngày 10/7 tại huyện Hải Hậu.

Đồng thời, Công an huyện Hải Hậu ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Hồng Phong (sinh năm 1970, trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chủ nhà xe Đức Nguyện chạy tuyến Hải Hậu-Thành phố Hồ Chí Minh – Bình Dương) về tội: “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” theo khoản 1, Điều 295 – Bộ Luật Hình sự.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 7/7, Phạm Hồng Phong chỉ đạo lái xe đưa xe vào Thành phố Hồ Chí Minh đón khách về huyện Hải Hậu. Xe của nhà xe Đức Nguyện đã đón khoảng 40 hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, trong đó, 23 hành khách về huyện Hải Hậu.

Ngày 11/7, Công an huyện Hải Hậu nhận được thông tin có 2 trong số 6 hành khách đi trên chuyến xe trên xuống tỉnh Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2.

Công an huyện Hải Hậu đã thần tốc, truy vết 31 trường hợp có liên quan trên địa bàn huyện, trong đó một trường hợp là P.T.M. (sinh năm 1949, trú ở Xóm 31, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu) dương tính với SARS-CoV-2; 30 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung./.