Nam Định bắt quả tang đối tượng vận chuyển 12 bánh ma túy

Bùi Tiến Hà đã bị Công an tỉnh Nam Định bắt khi đang vận chuyển 12 bánh ma túy.

Ngày 17.6, Công an tỉnh Nam Định đã thông tin về việc triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP.Hồ Chí Minh về Nam Định tiêu thụ. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an H.Ý Yên (Công an tỉnh Nam Định) đã phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Bùi Tiến Hà (38 tuổi, ở số 366 đường Giải Phóng, P.Trường Thi, TP.Nam Định) đang vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực quốc lộ 10 (đoạn qua thôn Nhì, xã Yên Bằng, H.Ý Yên).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 12 bánh heroin được Bùi Tiến Hà giấu trong 2 loa và cốp xe máy. Cơ quan công an xác định, Bùi Tiến Hà là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TP.Hồ Chí Minh về Nam Định. Hiện, vụ việc đang được mở rộng điều tra để tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại của đường dây.

89 người “mở tiệc” ma túy trong khách sạn

Cũng trong thời gian vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cũng đã phối hợp với Công an H.Vụ Bản và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nam Định) kiểm tra khách sạn Mai Mai, nằm trên quốc lộ 10 (thuộc địa bàn xã Liên Minh, H.Vụ Bản), phát hiện 89 nam, nữ thanh niên đang “mở tiệc” sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng như bóng cười, thuốc lắc, ketamine, loa đèn công suất lớn…Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện có 75 người dương tính với ma túy. Các đối tượng còn lại vừa mới đến và chưa kịp sử dụng. Hiện, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.