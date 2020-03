Nam Định: Bắt giữ 68 thanh niên đang ‘phê’ ma túy trong quán karaoke

Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, mới đây lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma túy-Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động và Công an TP Nam Định đã triệt phá một tụ điểm thác loạn bằng ma túy trên địa bàn phường Trần Quang Khải, bắt giữ số người liên quan lớn nhất từ trước đến nay…

Loading...

Cụ thể, vào hồi 0h15 ngày 15/3, kiểm tra đột xuất quán Karaoke Hoàng Gia, ở địa chỉ 57, đường Trần Bích San, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, nhà chức trách địa phương đã phát hiện, bắt giữ 68 đối tượng (39 nam, 29 nữ, chủ yếu trong độ tuổi thanh niên) đang “phê” ma túy tổng hợp (thuốc lắc và ketamine) tại 7/15 phòng hát của quán.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 13 gói ketamin, 18 viên thuốc lắc, 7 bộ sử dụng ma túy tổng hợp, một số vật khác có liên quan. Chủ quán Karaoke Hoàng Gia sau đó được xác định là Nguyễn Tiến Xuân, 49 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại cùng địa chỉ quán Karaoke Hoàng Gia.

Theo Công an tỉnh Nam Định, quán Karaoke Hoàng Gia có 15 phòng hát, có phòng có thể phục vụ cùng lúc tới 50 người. Quán được trang bị âm thanh, ánh sáng cùng hệ thống camera cảnh giới hiện đại. Đây là địa chỉ ăn chơi, thác loạn bằng ma túy nổi tiếng ở Nam Định. Để triệt phá được tụ điểm thác loạn này, công an đã mất gần 2 tháng nghiên cứu phương thức, thủ đoạn hoạt động của quán…

Hiện PC04 Nam Định đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, 1 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 8 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, các cán bộ, chiến sỹ công an tham gia phá án đã được Giám đốc Công an tỉnh tuyên dương, khen thưởng