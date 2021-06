Nam Định: Bảo đảm an toàn, nghiêm túc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khôɴɢ chuyên năm học 2021-2022

Chiều 27-6, 20.083 học sinh khối 9 trên toàn tỉnh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 với bài thi đầu tiên là môn Ngữ văn (120 phút). Ngày 28-6, buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn Toán (120 phút); buổi chiều các thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh (60 phút). Để phục vụ cho kỳ thi, Sở GD và ĐT đã thành lập 45 hội đồng thi với tổng số 886 phòng thi và huy động 3.339 cán bộ tham gia coi thi.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn cho kỳ thi, trước đó, Sở GD và ĐT yêu cầu các nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh cập nhật thường xuyên và báo cáo kịp thời tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, nhất là học sinh lớp 9, cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi. Sở GD và ĐT cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh không tham gia các hoạt động tập trung đông người, không đến những nơi có dịch, hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn sinh sống; các trường đặt điểm thi, các hội đồng thi phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thành phố tổ chức phun khử khuẩn, trang bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi và học sinh tham gia kỳ thi.

Theo thông tin từ Sở GD và ĐT, tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi trong ngày đầu bảo đảm an toàn, lực lượng công an, tình nguyện viên tích cực tham gia điều tiết giao thông, kịp thời hỗ trợ thí sinh khi cần thiết; các thí sinh và lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; toàn tỉnh có 2 thí sinh diện F2 thuộc hội đồng thi THPT Mỹ Lộc (Mỹ Lộc) và hội đồng THPT Mỹ Tho (Ý Yên) vẫn được dự thi nhưng đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh, Sở GD và ĐT sẽ quy định điểm sàn xét đỗ cho từng loại hình trường./.

Minh Thuận