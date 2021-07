Nam Định: 66 thí sinh vắng mặt tại buổi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ – Chiều 6/7, Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, toàn tỉnh có 20.962 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tại buổi làm thủ tục đăng ký dự thi vào chiều nay, có 66 thí sinh vắng mặt. Theo Sở GD&ĐT Nam Định, đây là những thí sinh thuộc diện tự do.

Theo báo cáo, số lượng cán bộ thực hiện công tác coi thi tại Nam Định có 35 Trưởng Điểm thi, 70 Phó trưởng điểm thi, 105 thư ký điểm thi, 1.968 cán bộ coi thi. 381 cán bộ giám sát và 660 công an, trật tự viên, tạp vụ, lao công, y tế, bảo vệ.

Sở GD&ĐT Nam Định cũng cho biết thêm, phòng bảo quản đề thi, bài thi tại các Điểm thi có lực lượng an ninh trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; có camera an ninh giám sát (có màn hình hiển thị) ghi hình 24 giờ/ngày.

Đồng thời, mỗi điểm thi bố trí ít nhất 2 phòng thi dự phòng, để sử dụng trong tình huống có thí sinh xuất hiện dấu hiệu ho, sốt hoặc bất thường về sức khỏe.

Nam Định cũng bố trí 20 điểm thi dự phòng. Đảm bảo mỗi huyện, thành phố bố trí 2 Điểm thi dự phòng (là trường THPT hoặc trường THCS không cùng địa bàn xã, phường với các trường THPT được đặt làm điểm thi) để sẵn sàng tiếp nhận thí sinh của điểm thi lân cận trong tình huống bất thường