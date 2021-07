Nam Định: 60% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng hóa đơn điện tử

(TBTCO) – Thông tin từ Cục Thuế Nam Định cho hay, tính đến tháng 6/2021, trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.000 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, bằng 60% trên tổng số lượng tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động đã phát hành hóa đơn.

Việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã đem lại lợi ích cho doanh nghiệp (DN) và góp phần làm lành mạnh hóa hệ thống tài chính quốc gia, vì vậy ngành Thuế rất quyết tâm chỉ đạo áp dụng HĐĐT trên toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, việc thúc đẩy DN sử dụng HĐĐT vẫn còn khá chậm chạp, chưa đảm bảo lộ trình, thời hạn đề ra.

Ông Trần Mạnh Hùng – Trưởng phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế Nam Định cho rằng, việc thúc đẩy sử dụng HĐĐT tại các DN còn vướng mắc do các nguyên nhân như: chưa kết nối dữ liệu đồng bộ trên môi trường mạng internet giữa các cơ quan quản lý thuế, kho bạc, bảo hiểm, quản lý thị trường…, khiến việc áp dụng HĐĐT gặp khó khăn.

Một số DN chần chừ, chưa triển khai sử dụng HĐĐT do chưa hoàn toàn yên tâm tin tưởng về vấn đề an toàn, bảo mật của HĐĐT khi thực hiện trên môi trường internet; phí áp dụng HĐĐT cao hơn so với việc sử dụng hóa đơn giấy nên nhiều DN có tư tưởng chờ đến thời hạn bắt buộc cuối cùng mới chuyển sang sử dụng.

Về phía người dân cũng chưa có nhiều người nắm bắt được quy định thay thế hóa đơn giấy bằng HĐĐT khiến nhiều DN gặp khó khăn trong việc giải thích về tính pháp lý HĐĐT cho khách hàng…

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, quyết định lùi thời điểm bắt buộc sử dụng HĐĐT đến ngày 1/7/2022, đồng thời khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1/7/2022.

Để đảm bảo lộ trình áp dụng HĐĐT trên toàn bộ nền kinh tế nhằm tiết kiệm chi phí cho xã hội và nâng cao kỷ luật tài chính, Cục Thuế Nam Định đã và đang tăng cường tuyên truyền những quy định và lợi ích của việc sử dụng HĐĐT đến DN để DN thực sự hiểu được những ưu điểm vượt trội của HĐĐT và sớm triển khai HĐĐT.

Đồng thời, vận động các đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp HĐĐT, nhất là các DN quy mô lớn, năng lực cao tham gia cung ứng dịch vụ trên địa bàn và có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ DN, người nộp thuế trong đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin để thiết lập và giao dịch HĐĐT.

Song song với đó, Cục Thuế Nam Định cũng sẵn sàng hỗ trợ giải đáp mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận cũng như chuyển đổi, sử dụng HĐĐT của DN./.