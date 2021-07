NҺà kҺoα Һọc quê Nam Định ɴổi dαпҺ kҺắp тҺế giới ʋì мê… пgủ: Công trình chấn động ở tuổi 28

Sinh năm 1980, GS. Đặng Vũ Thiên Thanh hiện là chuyên gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực não, trí nhớ và thần kinh. Ông từng gây sửng sốt thế giới khi công bố nghiên cứu mới lạ về sự hoạt động của não khi chúng ta ngủ.

Công trình chấn động ở tuổi 28

Rời Việt Nam cùng gia đình sang Bỉ định cư khi mới 2 tuổi, từ nhỏ, nhà khoa học Việt- GS. Đặng Vũ Thiên Thanh luôn khiến bạn bè trời Âu kiêng nể vì bảng điểm “đẹp như mơ”.

Suốt 7 năm học y tại Đại học Liège (Bỉ), chỉ có 2 lần anh “bị” xếp loại ưu. Những năm còn lại, kết quả học tập của anh luôn là tối ưu, tấm bằng TS y khoa được nhận năm 23 tuổi cũng thế.

Đặc biệt, từ năm 2004 đến nay đã giành được hơn 10 giải thưởng lớn của Bỉ, châu Âu và cả giải thưởng quốc tế nghiên cứu về giấc ngủ trao tại Mỹ.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là với thành tích vượt trội lại học ngành y, GS. Đặng Vũ Thiên Thanh hoàn toàn có thể trở thành một bác sĩ ngoại khoa danh tiếng với nhiều quyền lợi hấp dẫn, đặc biệt về mặt tài chính. Nhưng ông lại chọn một con đường chông gai hơn khi quyết định đi theo con đường nghiêu cứu khoa học ở một lĩnh vực rất mới: não, trí nhớ và thần kinh.

GS. Đặng Vũ Thiên Thanh cho biết, trước nay anh thích các lĩnh vực đòi hỏi nhiều tư duy. Thần kinh học là một trong những ngành phức tạp nhất của y học và cũng thu hút được nhiều công trình nghiên cứu nhất.

Nghiên cứu khoa học giúp ph

át triển khả năng phán xét, ngoài ra còn tạo niềm vui khi tự đặt ra các câu hỏi rồi tìm cách giải đáp bên ngoài các kiến thức sẵn có. Y học lâm sàng cũng thú vị vì bác sĩ được gặp gỡ trực tiếp bệnh nhân và tạo nên các mối quan hệ rất nhân bản. Nếu kết hợp được cả hai, dù rất khó khăn, sẽ tạo được nền tảng lý tưởng để phát triển nghề nghiệp.

“Quả thật vẫn còn nhiều chênh lệch về thu nhập giữa bác sĩ các chuyên khoa khác nhau và giữa người làm công tác nghiên cứu với người điều trị lâm sàng. Nhưng với tôi, các giá trị nhân văn và khoa học mới là mục tiêu tối thượng của nghề y chứ không phải yếu tố tài chính”, GS. Đặng Vũ Thiên Thanh chia sẻ.

Sau nhiều năm nghiên cứu về giấc ngủ, năm 2018, ở tuổi 28, nhà khoa học trẻ đã công bố một công trình nghiên cứu về giấc ngủ quan trọng do anh làm chủ nhiệm. Đó là phát minh mang tên: “Não vẫn tỉnh ngay cả khi trong giấc ngủ sâu” (Brain still awake even during deep sleep).

Công trình nghiên cứu của GS. Đặng Vũ Thiên Thanh cho thấy rõ rằng não bộ của chúng ta vẫn còn thức khi con người đang trong giấc ngủ sâu. Nghiên cứu về giấc ngủ này được các nhà khoa học đánh giá rất cao và công trình nhanh chóng được phổ biến bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới.