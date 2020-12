Mua ma túy rủ nhau vào núi hút chích

Công an xã Thanh Hải đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Trần Anh Tú, Đoàn Văn Huy, Vũ Văn Thắng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở thôn Đoan Vỹ 1, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam).

Ngày 1/12, Công an xã Thanh Hải (Thanh Liêm) cho biết vừa bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Trần Anh Tú, Đoàn Văn Huy, Vũ Văn Thắng đều trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 30/11, nhận được tin báo của quần chúng có 3 đối tượng lạ mặt đi trên 2 xe máy vào khu vực núi Văn, thuộc thôn Đoan Vỹ 1 tìm địa điểm sử dụng ma túy.

Lập tức, Công an xã Thanh Hải đã trích xuất Camera an ninh để nhận diện và phát hiện 3 đối tượng trên có đặc điểm tương đồng với thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp.

Triển khai biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thanh Hải đã bắt quả tang 3 đối tượng trên đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở thôn Đoan Vỹ 1.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ: 1 gói nilong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy đá, gần 17 triệu đồng, 3 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận gói bột màu trắng trên là ma túy đá mua từ Nam Định sang Hà Nam sử dụng thì bị bắt.