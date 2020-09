Mùa Đông năm nay miền Bắc có thể đón những trận rét kỷ lục

Mùa Đông năm nay ở miền Bắc được dự báo đến sớm, có thể ghi nhận các đợt rét kỷ lục với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các tháng cuối năm, mặt nước biển tại trung tâm Thái Bình Dương có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Đây là trạng thái nước biển lạnh hơn một cách bất thường, trái ngược với El Nino.

Cũng theo ông Khiêm, ảnh hưởng của hiện tượng trên khiến không khí lạnh tác động mạnh đến thời tiết miền Bắc. Mùa Đông năm nay ở miền Bắc được dự báo đến sớm, có thể ghi nhận các đợt rét kỷ lục với nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, phần lớn các mô hình dự báo cho kết quả giống nhau với độ chính xác cao. Theo đó, năm nay sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện tại miền núi Bắc Bộ trong mùa Đông năm nay.

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo, trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình phân bố không đồng đều trong các tháng, cụ thể: Trong tháng 9/2020 nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0 độ C; các tháng 10/2020, tháng 1 và tháng 2/2021 phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Riêng tháng 11 và tháng 12/2020 nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 độ C.

Nắng nóng còn xảy ra trong nửa cuối tháng 8/2020 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nhưng không gay gắt.

Không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm, nền nhiệt trung bình mùa Đông năm nay ở miền Bắc có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm trước.