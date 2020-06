Mời Pháp y TƯ giám định nguyên nhân tử vong của một người đang trong thời gian bị tạm giữ

TPO – Chiều 10/6, thượng tá Nguyễn Đức Kiên, Trưởng Công an huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) xác nhận có một trường hợp phạm nhân đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam của công an huyện này đã tử vong. Tuy nhiên, ông Kiên cho biết “phạm nhân này tử vong ở Trung tâm y tế huyện khi được đưa đi cấp cứu chứ không phải tử vong trong trại tạm giam như một số báo đã nêu trước đó”.



Thông tin với báo chí, bà Đặng Thị Kim Cúc (44 tuổi, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết, sáng 10/6, gia đình bà nhận được thông báo của Công an huyện Xuân Trường về việc anh trai bà là ông Đặng Mạnh Hà (48 tuổi, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đã tử vong.

Loading...

Bà Cúc cũng cho biết, ngày 4/6, ông Hà mua ma túy để sử dụng thì bị Công an huyện Xuân Trường phát hiện. Vụ việc được Đội điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện thụ lý. Còn ông Hà thì bị tạm giữ tại trại tạm giam của Công an huyện Xuân Trường để phục vụ điều tra.

“Trước khi bị bắt, ông Hà vẫn khỏe mạnh, sức khỏe bình thường, không có tiền sử bệnh tật. Khi vào nhà xác nhận diện thi thể, gia đình trên người ông Hà có 2 vết bầm tím ở cẳng tay và bả vai”, bà Cúc thông tin thêm.

Chiều nay (10/6), thông tin về vụ việc này, thượng tá Nguyễn Đức Kiên, Trưởng Công an huyện Xuân Trường xác nhận có xảy ra việc ông Đặng Mạnh Hà tử vong trong thời gian bị tạm giữ vì có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

“Tuy nhiên, một số báo và trang mạng thông tin ông Hà tử vong trong trạo tạm giam là không chính xác. Ông Hà tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường, khi được đưa đến đây cấp cứu”, ông Kiên nói.

Theo báo cáo ban đầu về vụ việc, ông Hà bị tạm giữ cùng phòng với 2 người khác. Lời khai của 2 người này, khoảng 23h ngày 9/6, ông Hà ra bể nước để vệ sinh. Lúc đó, 2 người cùng phòng khuyên can không nên tắm vì sức khoẻ yếu nên ông Hà chỉ rửa ráy qua rồi vào nằm ngủ