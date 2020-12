Mẹ mất lúc 1 tháng tuổi, bé trai vật vã với những cơn động kinh

Phúc Lâm được 1 tháng tuổi thì mẹ qua đời. Còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất mẹ nhưng cậu bé lại bị bệnh tật dày vò. Giờ đây, đứa trẻ khốn khổ mới 3 tuổi vẫn đang cần được chữa bệnh nhưng gia đình đã kiệt quệ.

Loading...

Ngày mẹ mất, con mắc chứng động kinh

Nước mắt lưng tròng, bà Phạm Thị Tôn (62 tuổi, thôn Đồng Nguyên, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) kể về số phận bất hạnh của cháu nội mình, bé Nguyễn Cao Phúc Lâm. Một đứa trẻ mới 3 tuổi đã chịu quá nhiều thiệt thòi ngay từ khi mới sinh ra.

Thời điểm bé được 1 tháng 17 ngày, mẹ Phúc Lâm gửi con cho người thân đưa đi tiêm phòng. Không ngờ, ngày định mệnh đó là lần cuối cùng hai mẹ con được ở bên nhau. Một tai nạn đột ngột khiến chị ngã ra đường, đập đầu xuống đất, tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin con dâu qua đời, bà Tôn như “chết điếng”, không tin vào tai mình vì mới lúc sáng thôi, bà còn nhìn thấy con. Tai hoạ liên tiếp ập đến khi Lâm đi tiêm về thì lên cơn sốt, co giật.

Biết sự chẳng lành, bà Tôn đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định). Tới nơi, tình trạng cháu Lâm quá nặng, cháu được chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh. Các bác sĩ chẩn đoán nguy cơ tử vong đến 97%.

Tin dữ dồn dập đến khiến bà Tôn suy sụp. “Tôi không thể đứng vững, sợ rằng cháu đi theo mẹ. Nén nỗi đau mất con, tôi đưa cháu Lâm lên Bệnh viện Nhi Trung ương”, bà nhớ lại.

Tình trạng Lâm khi ấy bị xuất huyết não, nhờ sự cố gắng của các bác sĩ mà cháu thoát khỏi hiểm nghèo. Dẫu vậy, biến chứng để lại khiến cháu bị liệt tay trái. Ngày được xuất viện về nhà, đám tang mẹ cháu đã tổ chức xong. Mọi người xung quanh biết đến hoàn cảnh Phúc Lâm không khỏi rơi nước mắt.

Những ngày vắng hơi mẹ, cháu Lâm khóc ngặt vì khát sữa. Bà Tôn phải đi khắp nơi xin cho cháu chút sữa mẹ rồi mua sữa ngoài. Cuộc sống gia đình bà mỗi lúc một khó khăn.





Không những vậy, Lâm còn liên tục bị tái phát bệnh động kinh. Tháng nào cháu cũng phải đến bệnh viện điều trị. Dù được bảo hiểm hỗ trợ chi trả nhưng tiền thuốc ngoài danh mục khá tốn kém, lên đến 5-6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, bố cháu đi làm thuê theo ngày nên thu nhập không ổn định.

Tháng 7/2020, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện cháu bị teo dây thần kinh não, chỉ định phẫu thuật. Do điều kiện quá khó khăn, mãi đến tháng 11, bà Tôn mới vay được 30 triệu đồng để mổ và mua đinh đóng hộp sọ cho cháu.

Sau ca phẫu thuật, bà tiếp tục vay thêm 10 triệu nữa. Nhưng mới đóng tạm ứng viện phí được 3,5 triệu đồng, bà lại bị kẻ gian lấy cắp mất số tiền còn lại trong túi. Bà khóc rưng rức, bất lực trước tai ương.

Một số gia đình bệnh nhi cùng phòng thương cảm đã ủng hộ chút tiền để hai bà cháu có thể sinh hoạt tạm thời trong những ngày trên viện. Mới đây, bố cháu Lâm phải xin làm phụ việc ở một cơ sở kinh doanh trên phố Tam Trinh (Hà Nội) mong kiếm thêm chút ít chữa bệnh cho con.

Thời điểm hiện tại, bà Tôn cùng cháu Lâm chỉ còn rất ít tiền cầm cự. Nghĩ đến đứa cháu bất hạnh, bà không ngăn được nước mắt. Tất cả những gì bà ao ước lúc này là cháu được chữa khỏi bệnh, rồi cứ để cuộc sống rau cháo qua ngày.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Phạm Thị Tôn. Địa chỉ: thôn Đồng Nguyên, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0961526854.





2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.305 (bé Nguyễn Cao Phúc Lâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

– Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

– The currency of bank account: 0011002643148

– Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

– Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

– SWIFT code: BFTVVNV X

– Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa

– Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

– Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

– Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

– Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

– Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436