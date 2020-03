Mất an toàn lao động tại công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nam, Nam Định

Hình ảnh mất an toàn lao động tại công trình xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định)

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh tình trạng mất an toàn tại công trình “Đầu tư nâng cấp mở rộng Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam – giai đoạn 1”. Công trình này do Công ty TNHH Đầu tư phát triển và thương mại Thành Đạt làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng Phúc Huynh (có địa chỉ đăng ký tại thôn ấp, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Loading...

Công trình “Đầu tư nâng cấp mở rộng Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam – giai đoạn 1”.

Có mặt tại đây, phóng viên ghi nhận, công trình này hiện đã cơ bản xây xong phần thô, đang đi vào hoàn thiện. Mặc dù công trình cao hơn 6 tầng, tuy nhiên hoàn toàn không có sàn thao tác, lưới bảo vệ chống người và vật rơi; không có rào chắn các lỗ hổng của công trình; công nhân làm việc trên cao thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn; công nhân không được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân…

Tại công trình xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định), tình trạng mất an toàn lao động cũng diễn ra tương tự. Tại đây, đơn vị thi công đang xây dựng hạng mục tượng đài với chiều cao đã lên tới 6 m. Mặc dù đơn vị thi công có sử dụng hệ thống giàn giáo, tuy nhiên sàn thao tác không đảm bảo, thiếu lưới bảo vệ; công nhân không được trang bị dây an toàn và các phương tiện bảo vệ cá nhân khác.

Công trình xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Trên thực tế, đây chỉ là 2 trong rất nhiều công trình đang tồn tại các vấn đề bất cập trong công tác đảm bảo an toàn khi thi công xây dựng. Hiện nay có việc chủ đầu tư đang “khoán trắng” công tác an toàn cho đơn vị thi công, trong khi đó cơ quan quản lý chuyên môn tại địa phương thì biện minh rằng do lực lượng mỏng nên không kiểm tra, rà soát được hết các công trình xây dựng.

Tại công trình “Đầu tư nâng cấp mở rộng Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam – giai đoạn 1”, khi trao đổi về thực trạng mất an toàn khi thi công tại công trình này, ông Nguyễn Hữu Thuyết – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và thương mại Thành Đạt cho rằng đây là việc của đơn vị thi công, không phải trách nhiệm của chủ đầu tư.

Tại công trình xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Liễu Đề, đại diện UBND huyện Nghĩa Hưng khi được giao trả lời báo chí nhưng không cung cấp hồ sơ, thông tin về quá trình quản lý, kiểm tra, giám sát công trình; mặc dù công trình này gần sát UBND huyện Nghĩa Hưng. Lý do phía đại diện UBND huyện Nghĩa Hưng đưa ra là công trình xây dựng trên địa bàn huyện rất nhiều, hơn nữa trách nhiệm vụ việc trên thuộc về chủ đầu tư là UBND thị trấn Liễu Đề, nên việc thông tin phải do UBND thị trấn Liễu Đề cung cấp.