Mắc căn bệnh lạ, bé gái quê (Nam Định) bị liệt cả hai chân, tương lai mịt mù

Suốt 8 năm ròng sống trong cảnh đau đớn vì căn bệnh viêm đa khớp dạng thiếu niên, đến năm 12 tuổi, Phương đột nhiên bị teo hết chân tay, phải nằm liệt trên giường bệnh.

8 năm sống trong “địa ngục”

Tuổi thơ cô bé Mai Thị Phương (12 tuổi, trú tại đội 4, xóm Diên Hoà, xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) phần lớn gắn liền với bệnh tật. Dường như, bệnh viện trở thành nơi quá đỗi quen thuộc với số phận khốn khổ của em.

Tháng 11/2013, thời điểm mới 4 tuổi, Phương bắt đầu thấy đau khớp cổ tay. Đến Bệnh viện Nhi trung ương thăm khám, các bác sĩ thông báo em mắc chứng viêm khớp dạng thấp. Căn bệnh chưa thể chữa trị dứt điểm mà phải dùng thuốc thường xuyên.

Kể từ lúc đó trở đi, gia đình em luôn phải đối mặt với nỗi lo rất lớn về kinh tế. Do bệnh tình của Phương không có thuốc điều trị nên theo sự tư vấn từ bác sĩ, gia đình cho con điều trị bằng thuốc sinh học. Mỗi tháng Phương phải tái khám 1 lần, chi phí thuốc men lẫn đi lại tốn kém khoảng 7 triệu đồng/tháng.

“Ngày biết con mắc bệnh nan y, tôi thương con vô cùng. Nhưng cứ ngồi than vãn cũng không ích gì, vợ chồng tôi đành động viên nhau cùng cố làm ăn để lo cho con bớt khổ sở vì bệnh tật”, chị Đỗ Thị Huế (35 tuổi, mẹ của Phương) chia sẻ.

Biết chi phí điều trị quá lớn, chị Huế cùng chồng gắng sức làm lụng. Chị làm nghề may để có thời gian chăm sóc con, chồng chị đi lái xe tải. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 10 triệu đồng/tháng thì quá nửa số tiền là dành mua thuốc cho con. Gia đình mấy miệng ăn đành chắt bóp qua ngày.

Cuộc sống họ trôi đi trong sự khó khăn, chật vật. Dẫu vậy, chị Huế vẫn luôn động viên con gái kiên trì chống chọi với bệnh tật. Phương rất thương mẹ nên nhiều lúc em cắn răng chịu đau mà không dám than vãn, sợ bố mẹ thêm phần lo lắng.

Những tưởng chỉ phải làm bạn với những cơn đau, số phận một lần nữa đặt cô bé mới 12 tuổi vào cảnh ngang trái. Tháng 11/2020, Phương bị đau bụng, các khớp chân, tay dần bị teo lại đến mức không thể nào duỗi được nữa.





Chị Huế tá hoả đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Các bác sĩ kết luận em mắc chứng viêm đa khớp dạng thấp thiếu niên. Phương chỉ có thể điều trị bằng thuốc còn hy vọng chữa khỏi hoàn toàn thì không thể nói trước được.

Nghĩ con gái chịu thiệt thòi suốt 8 năm trời, chị Huế bằng mọi giá vay mượn khắp nơi số tiền lên đến 100 triệu đồng, những mong kiểm soát được tình trạng bệnh con. Tuy nhiên, đến nay bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Thấy bố mẹ vất vả chạy ngược, chạy xuôi để lo cho mình, Phương cũng rất đau lòng. Em hiểu về căn bệnh mình mắc phải. Đến lúc quá chán nản, em khuyên mẹ: “Con nghe nói bệnh của con chẳng chữa được nữa mẹ ạ. Cứ uống thuốc cả đời cũng không hết. Hay mẹ đừng chữa cho con nữa. Con chịu đau cũng được. Mẹ để tiền đấy trả nợ. Con không muốn nhà mình nợ nần đâu”.

Thấy con gái nói những lời đầy chua xót, chị Huế rưng rưng nước mắt. Chị động viên: “Con cứ yên tâm. Dù nhà có nghèo mẹ cũng sẽ không để con phải chịu đau nữa đâu. Nghe mẹ đi. Con cố gắng uống thuốc, chữa bệnh”.

Hai mẹ con và những giọt nước mắt mặn chát cứ thi nhau lăn dài trên hai gò má hốc hác. Mọi khó khăn đang bủa vây lấy gia đình nghèo của họ. Quả thật, lúc này đây, mẹ con em Phương thực sự rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

