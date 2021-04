Lời khai mạn rợ của kẻ sát hại, phi tang thi thể người phụ nữ vào bể nước

Chỉ vì thiếu tiền do vướng vào cờ bạc, Chảo Ông Khé đã lẻn vào nhà trộm cắp tàn sản, bị nạn nhân phát hiện nên Khé đã giết hại rồi phi tang thi thể nạn nhân.

Liên quan đến vụ giết người rồi kéo thi thể dìm vào bể nước xảy ra tại Lào Cai, bước đầu đối tượng Chảo Ông Khé (là người dân tộc Dao, trú tại xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân V.T.C (65 tuổi, trú xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Khé khai rằng, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hắn trở về địa phương và đi khoan đá thuê.

Tuy nhiên, Khé vẫn ham mê cờ bạc và các trò chơi điện tử nên thường xuyên trong tình trạng nợ nần. Bần cùng sinh đạo tặc, Khé nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà C. để trộm cắp tài sản.

Nghĩ là làm, lúc 9h45 sáng 2/4, Khé đột nhập vào nhà bà C. để trộm cắp thì bị nạn nhân phát hiện. Giữa hai người lập tức xảy ra xô xát. Lúc này, Khé đánh ngã bà C. và dùng gậy gỗ đập vào gáy nạn nhân. Thấy nạn nhân không còn cử động, Khé đã kéo thi thể bà C. để vào trong bể nước ở cạnh bếp.

Hoàn thành xong việc giấu thi thể nạn nhân, Khé đi vào nhà lục tung đồ đạc, cậy tủ và lấy được 13 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trưa ngày 2/4, người thân đi làm về đã phát hiện thi thể nạn nhân nên nhanh chóng báo cơ quan công an.

Sau khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an huyện Bát Xát đã phong toả hiện trường, đồng thời khám nghiệm tử thi, truy tìm hung thủ.

Tới khoảng 22h cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ nghi phạm Chảo Ông Khé khi đối tượng đang lẩn trốn.