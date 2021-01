Nam Định Liên tiếp triệt phá các vụ chế tạo vật liệu nổ, pháo nổ

Ngày 11/1, tại Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Nam Định cho biết, các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh), Công an các huyện, thành phố đã triệt phá kịp thời một số vụ chế tạo, sản xuất vật liệu nổ, pháo nổ nguy hiểm.

Điển hình ngày 7/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Hải Hậu) đã bắt giữ đối tượng Vũ Như Ý (21 tuổi, ở xóm 8, xã Hải Châu, huyện Hải Hậu) đang có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ; thu giữ 1,2 kg thuốc pháo, 2 quả pháo tự chế, 10 dây cháy chậm, 1,5 kg thuốc tím, 0,8 kg bột nhôm, 0,4 kg lưu huỳnh và một số vật liệu dùng để chế tạo pháo.

Tại Cơ quan Công an, Vũ Như Ý khai nhận, sau khi học cách làm pháo nổ qua những video hướng dẫn trên mạng YouTube, Ý đã đặt mua các loại hóa chất, vật liệu liên quan về làm pháo bán kiếm lời. Tuy nhiên, trong quá trình mày mò, tự chế pháo nổ, Ý đã bị thuốc pháo nổ dẫn đến bị bỏng nặng ở vùng da mặt.

Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Nam Định vừa phát hiện, bắt quả tang Đặng Tiến Cường (21 tuổi, trú tại xã An Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam) khi Cường điều khiển xe mô tô 90H9-3603 chở theo một bao tải chứa 8 kg pháo (gồm 4 hộp pháo loại 36 quả và một bánh pháo dây). Cường thừa nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng trên mạng xã hội facebook với giá 2,6 triệu đồng về để đốt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 23/12/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Giao Thủy) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Đức (25 tuổi) đang có hành vi chế tạo, sản xuất vật liệu nổ tại nhà riêng ở thị trấn Ngô Đồng (huyện Giao Thủy) để bán kiếm lời. Đức khai nhận, tự học cách chế tạo thuốc nổ trên mạng, sau đó đặt mua các loại hóa chất, vật liệu liên quan để làm. Sau khi chế tạo được vật liệu nổ, thông qua phần mềm nhắn tin Messenger, Đức quay video giới thiệu sản phẩm do mình chế tạo để bán. Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 3,2 kg các loại hóa chất dùng để chế tạo vật liệu nổ; 2 mâm kim loại, một chiếc cối bằng kim loại… Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ 7 viên đạn quân dụng.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Nam Định đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh trật tự từ cơ sở, không để sự việc kéo dài, phức tạp.

Đến ngày 11/1, sau 20 ngày mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các lực lượng Công an tỉnh đã xác minh, truy bắt, vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã; khởi tố 4 vụ, 5 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm; phát hiện 31 vụ, bắt 99 đối tượng đánh bạc; xử lý hành chính 115 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, xâm hại sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác…

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, 3 tập thể và 12 cá nhân thuộc Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh); Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Hải Hậu; Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Giao Thủy đã được tuyên dương, khen thưởng.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thông tin, vào dịp gần Tết, hoạt động của các loại tội phạm có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là các hành vi vi phạm như: chế tạo vật liệu nổ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, ma túy… Vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố phải tăng cường các biện pháp công tác, nắm bắt tốt tình hình địa bàn quản lý; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là đấu tranh đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.