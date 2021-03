Làm 3 ca/ngày để cấp CCCD cho người dân Nam Định

Những ngày này, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nam Định tình nguyện, thức xuyên đêm làm CCCD gắn chíp điện tử cho người dân.

Lúc 1 giờ sáng 24/3, điểm làm CCCD gắn chíp điện tử tại Nhà Văn hóa xóm Đồng Lạc, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng vẫn sáng đèn. Có trên 100 người dân đang đợi để được làm thủ tục cấp, đổi CCCD gắn chíp điện tử.

Trước đó một tuần, cũng vào lúc 1 giờ sáng tại điểm làm CCCD gắn chíp điện tử lưu động thuộc phường Trường Thi, TP Nam Định vẫn còn nhiều người đợi đến lượt được lăn tay. Dù đã 1 giờ sáng nhưng người dân vẫn vui vẻ đợi. Như ông Dương Tiến Nam, trú tại phường Trường Thi, TP Nam Định, dù đã cao tuổi nhưng sẵn sàng thức đêm đợi được làm CCCD bởi “Các đồng chí Công an mới vất vả. Quay cuồng làm CCCD gắn chíp cho người dân từ 6 giờ sáng nhưng không tỏ ra mệt, ai cũng cười, cũng nhẹ nhàng giải thích, hướng dân chúng tôi làm thủ tục”.

Cô Trần Lan Anh (phường Trường Thi, TP Nam Định) thì rất vui khi “lần đầu tiên đi làm CCCD mà người dân không phải kê khai gì. Công an phường lại sắp xếp thời gian làm CCCD gắn chíp cho từng tổ dân phố nên người dân không phải chờ đợi lâu”.

Theo chia sẻ của Đại tá Vũ Đức Trung, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Nam Định, chỉ tiêu Bộ Công an giao tỉnh Nam Định tiếp nhận trên 1 triệu hồ sơ làm CCCD gắn chíp xong trước ngày 01/7/2021. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, từ ngày 1/1/2021, Công an tỉnh Nam Định triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Ngoài các địa điểm cấp CCCD cố định, các tổ công tác lưu động sẽ đến từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư cấp CCCD 3 ca/ngày, kể cả thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, tết.

Sau một thời gian thực hiện, đánh giá kết quả cấp CCCD gắn chíp điện tử thấy không đảm bảo theo chỉ tiêu Bộ Công an giao, Công an tỉnh Nam Định quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD do đồng chí Giám đốc làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo, phụ trách. Định kỳ hàng tuần, Giám đốc sẽ dự giao ban đánh giá, kiểm điểm công tác cấp CCCD với Công an các huyện, TP. Hàng ngày, Công an tỉnh Nam Định sẽ kiểm tra kết quả cấp CCCD gắn chíp điện tử của từng đơn vị Công an và chọn những đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Giám đốc Công an tỉnh sẽ tổ chức khen thưởng lưu động ngay tại địa điểm làm việc để động viên, khích lệ.

Trong 2 ngày 24 – 25/3/2021, Giám đốc Công an tỉnh đã khen thưởng lưu động 4 tập thể, 19 cá nhân của Công an TP Nam Định và Công an các huyện Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Giao Thủy có thành tích xuất sắc trong công tác cấp CCCD có gắn chíp điện tử vượt chỉ tiêu được giao. Giám đốc Công an tỉnh Nam Định còn quyết định, từ ngày 22/3/2021, Phòng CS QLHC về TTXH Công an tỉnh không thực hiện công tác cấp CCCD, bàn giao hệ thống máy cấp CCCD cho Công an các huyện, TP thực hiện; phân công lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ xuống địa bàn các huyện, TP để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; phát hiện khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Giám đốc chỉ đạo giải quyết.