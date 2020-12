Lãi cao nhờ nuôi cá sạch

Chăn nuôi cá chạch đồng theo tiêu chuẩn VietGAP, anh Nguyễn Văn Thỉnh (SN 1979, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) không phải lo đầu ra, thị trường ổn định.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất có truyền thống nuôi trồng các loại thủy sản, trong đó cá chạch đồng là giống bản địa, có từ rất lâu đời nên ngay từ nhỏ anh Thỉnh đã biết đến loài cá này.

“So với cá truyền thống, nuôi cá chạch đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 – 3 lần. Đầu ra ổn định, giá bán dao động từ 80.000 – 85.000đ/kg. Hiện nay, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Hải Dương, Lào Cai…”, anh Thỉnh cho biết thêm.

Năm 2010, nhận thấy cá chạch đồng đang có xu hướng phát triển, nắm bắt thời cơ “vàng”, anh bỏ tất cả công việc ở xa với mức lương khá cao để trở về quê lập nghiệp, làm bạn với cá chạch.

Nghĩ là làm, anh Thỉnh quyết định “đổ” 1 đống tiền lớn vào mảnh đất hơn 1 mẫu để đầu tư, cải tạo ao nuôi, mua con giống. Tuy nhiên, anh thất bại ngay từ vụ nuôi đầu tiên. Lý do mua phải giống cá trôi nổi, sức đề kháng kém. thiệt hại 100%, không còn con nào sống sót.

Được sự động viên của gia đình, anh Thỉnh giành nhiều thời gian đi tham quan các mô hình nuôi các chạch đồng khác; đồng thời tự mày mò, ghi chép, nghiên cứu thêm các tài liệu hướng dẫn kĩ thuật, cách chăm sóc cá chạch đồng trên mạng internet.

Có trong tay cuốn sổ kinh nghiệm, anh tự tin hơn. Nhưng lần này, anh không liều như trước, anh chọn phương châm làm “chậm mà chắc”, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ vậy, mô hình chăn nuôi cá chạch đồng của gia đình anh phát triển thuận lợi từ năm 2015 cho đến nay.

Trải qua thời gian dài, diện tích ao nuôi được mở rộng. Đến nay, gia đình anh đang quản lý và canh tác gần 50 ao, với tổng diện tích 10ha; trong đó 7ha nuôi cá chạch thương phẩm, 3ha sản xuất con giống. Quy trình sản xuất hoạt động theo chuỗi khép kín. Sạch từ trang trại đến bàn ăn.

“Với 3ha sản xuất con giống, mỗi năm gia đình tôi sản xuất được khoảng 5 triệu con giống. Toàn bộ con giống đều giữ lại để nuôi thương phẩm. Cá chạch thương phẩm được gia đình chế biến thành các món ăn như cá chạch kho, sấy khô, nướng… Bên cạnh đó, gia đình cũng cung cấp cá chạch tươi sống cho các cửa hàng, người dân có nhu cầu”, anh Thỉnh chia sẻ.





Nhờ chăn nuôi trong môi trường nước an toàn, nguồn thức ăn đảm bảo nên đàn cá lúc nào cũng khỏe mạnh, chất lượng thịt thơm, ngon. Hơn nữa, cá chạch đồng có hàm lượng canxi cao hơn so với các loài cá nước ngọt khác, do đó được người tiêu dùng ủng hộ.

Vừa qua, sản phẩm cá chạch kho của gia đình anh đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt hạng 3 sao.

Nói về đặc tính của loài cá này, anh Thỉnh cho hay, cá chạch đồng có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh, dễ nuôi, dễ chăm sóc; thi thoảng phát hiện một số con mắc bệnh nấm, nhưng không đáng lo ngại, bởi bệnh này dễ xử lý.

Thức ăn chủ yếu là cám gạo, đậu tương ủ với men vi sinh; môi trường nuôi phù hợp nhất là ao bùn. Nuôi được cả 2 mùa (hè – đông) trong năm. “Trong quá trình chăn nuôi, gia đình ghi chép nhật kí từng ngày, từng tháng, đầy đủ từ A – Z. Nguồn nước được xử lý trước khi đưa vào ao nuôi. Sau mỗi vụ nuôi, vệ sinh lại ao bằng vôi bột…”, anh Thỉnh nói.

Dẫn chúng tôi đi tham quan các ao nuôi, anh Thỉnh bật mí, cá chạch đồng có 2 loại, gồm chạch bản địa (còn gọi là chạch bùn) và chạch lai. Trong đó, cá chạch lai cho năng suất, giá bán cao hơn chạch bản địa. Khoảng 35 – 40 con/kg, tùy theo kích cỡ. Hiện nay, gia đình anh đang nuôi cả 2 đối tượng này.

Theo tính toán của anh Thỉnh, trung bình 1ha cho thu hoạch 3 tấn cá chạch thương phẩm/vụ. Một năm nuôi 2 vụ. Như vậy, mỗi một vụ gia đình thu hoạch 21 tấn cá chạch đồng thương phẩm. Tổng sản lượng cả năm đạt trên 40 tấn cá thương phẩm. Sau khi trừ tất cả chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi trên dưới 1 tỉ đồng.

Để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, gia đình anh còn liên kết với một số hộ gia đình nuôi cá chạch thương phẩm ở địa phương.