Kinh hoàng clip tài xế bị xe tải “trôi tự do” cán tử vong khi đang lúi húi sửa chữa dưới gầm ngay trạm thu phí

Khi tài xế đang lúi húi sửa chữa dưới gầm xe thì chiếc xe tải bất ngờ chuyển động, trôi tự do về phía trước và cán nạn nhân tử vong tại chỗ khiến nhiều người bàng hoàng.

Loading...

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ tai nạn thương tâm khiến nam tài xế tử vong tại chỗ gây xôn xao. Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 21h5 ngày 4/1 tại mã nguồn IC9 thuộc địa phận Hà Lộc, Phú Thọ.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi chiếc xe tải dừng tại chốt trạm thu phí thuộc địa phận Hà Lộc, Phú Thọ, thì tài xế xe tải đã xuống, chui vào gầm xe lúi húi kiểm tra.

Trong lúc đó, động cơ dưới gầm xe dường như gặp trục trặc, liên tục toé lửa điện. Ngay sau đó, khi một chiếc ô tô dừng phía sau chờ lưu thông thì chiếc xe tải bất ngờ khởi động, trôi tự do về phía trước và cán qua người tài xế dưới gầm xe.

Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lúc này các nhân viên trong trạm thu phí vội vàng chạy ra kiểm tra nhưng đã quá muộn.

Theo dõi hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, trên xe tải lúc này không hề có người ngồi trên ghế lái. Nhiều người nhanh chóng suy đoán, rất có thể do chập điện trong lúc hàn và chiếc xe tải vẫn nổ máy khiến nó trôi tự do dẫn đến tai nạn thương tâm. Một số người cho rằng vị tài xế xấu số có lẽ đã có phần chủ quan khi không tắt động cơ, chèn bánh xe trước khi xuống gầm xe kiểm tra máy móc, sửa chữa.

Đồng thời, nhiều dân mạng tỏ ra bàng hoàng trước vụ tai nạn thương tâm và xót xa trước sự ra đi của tài xế xe tải.

Liên quan đến sự việc, đại diện đơn vị khai thác cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết, tai nạn thương tâm xảy ra hồi 21h30 tối 4/1.

Theo đó xe tải BKS 19C-079.64 do tài xế Phạm Ngọc Trịnh, 32 tuổi, trú tại Phú Thọ, điều khiển gặp sự cố tại lối ra trạm thu phí IC9 (TX Phú thọ). Anh Trịnh chui xuống gầm xe kiểm tra thì xe tự trôi, chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn không có ai trên xe.





Nhận tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 (Cục CSGT) phối hợp với Công an địa phương khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.