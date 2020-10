Không khí lạnh tràn về miền Bắc, gây mưa nhiều nơi, biển Đông sắp có bão

Miền Bắc tiếp tục đón một đợt không khí lạnh, có thể gây mưa ở nhiều nơi. Trong khi đó, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 9 -10/10, biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão.

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều tối và đêm nay (04/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày 05/10, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay (04/10), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Từ ngày 05/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (04/10) đến ngày 05/10: Có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 10, tần suất không khí lạnh gia tăng, dự tính có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta.

Bắc Bộ những ngày tới sẽ duy trì kiểu thời tiết mưa dông. Mưa tập trung từ đêm 4-5/10, sau đó giảm và xuất hiện những ngày nắng gián đoạn trước khi khu vực bước vào đợt mưa mới.





Trung Bộ mưa lớn sẽ xuất hiện từ ngày 6/10 và kéo dài đến hết ngày 9/10. Nam Trung Bộ có thể là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này với nhiều nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm. Ngày 7/10, các sông ở Trung Bộ cũng có khả năng xuất hiện một đợt lũ gây nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày 3-5/10 xuất hiện mưa rào và dông, sau đó giảm dần. Mực nước trên các sông ở Tây Nguyên có dao động, một số sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ.

Khoảng ngày 9-10/10, một áp thấp nhiệt đới có thể hình thành trên Biển Đông, sau đó, mạnh dần lên thành bão. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là cơn bão số 6 trong năm 2020. Cơn bão có thể tác động đến các tỉnh Trung Bộ, nơi vừa hứng chịu hậu quả khá nặng nề từ bão số 5.

Trong tháng 10, Biển Đông sẽ xuất hiện 2 – 3 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới hoặc bão). Từ nay đến hết tháng 11, đất liền nước ta có thể chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão xuất hiện dồn dập. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ sẽ là trọng tâm ảnh hưởng của mưa bão những tháng cuối năm 2020.