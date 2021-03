Khởi tố vụ con dâu đốt nhà, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chồng ở Hoà Bình

Ngày 23/3, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngần (21 tuổi, trú huyện Lương Sơn) về hành vi giết người và hủy hoại tài sản. Trước đó, Ngần được xác định mua xăng đốt nhà, đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nhà chồng.

Ngày 23/3, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hiện Công an huyện cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào 23h40 ngày 27/2 tại gia đình ông Nguyễn Văn X. (SN 1971, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình) bất ngờ bị bốc cháy. Hậu quả khiến 3 xe máy, 1 máy cắt cỏ cùng một số vật dụng khác bị cháy, hư hỏng. Tổng trị giá tài sản bị thiệt hại gần 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình ông X. còn phát hiện giếng nước ăn có mùi lạ, khi bơm nước lên xuất hiện có nhiều bọt. Quanh khu vực giếng phát hiện 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150 SL cùng 1 vỏ chai có mùi xăng. Do nghi ngờ có người hãm hại, gia đình đã báo vụ việc tới cơ quan công an.

Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn nhanh chóng lập chuyên án mang bí số 2000H, tập trung lực lượng xác minh điều tra.

Đến ngày 5/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng nước là cô con dâu của gia đình ông X. tên Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú tại Nghĩa Kếp, Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình). Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công xác định là do mâu thuẫn trong quá trình sinh sống giữa Nguyễn Thị Ngần và gia đình ông Nguyễn Văn X.

Thông tin từ Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, tại cơ quan công an Ngân khai rằng, bố chồng hay có lời qua tiếng lại nói xấu con dâu, trong khi Ngân đang phải nuôi con nhỏ nên bức xúc đã nảy sinh hành vi trả thù. Chiều ngày 27/2, Ngân đã ra chợ mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu.

Đến nửa đêm, Ngân đi đến nhà Bố chồng (cách nhà 200m), sau đó đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới can xăng vào nhà để đồ rồi châm lửa đốt rồi trốn về nhà mình. Vụ việc không gây thương vong về người, giếng nước nhiễm thuốc cũng đã được hút sạch để xử lý.