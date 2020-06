Kẻ giết người sa lưới sau 12 năm bị truy nã

Giết lái xe ôm, cướp tài sản và bị truy nã từ năm 2008, Tùng đã bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt được Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi), kẻ bị truy nã 12 năm qua về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo công an, Tùng là bị can trong một vụ án mạng xảy ra từ cuối năm 2008. Kẻ này đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, sử dụng cả tên giả để tránh bị phát hiện.



Ngày 10/10/2008, Tùng thuê xe ôm của ông Nguyễn Văn Phi (61 tuổi) chở đến tổ 19, thị trấn Thịnh Long, tỉnh Nam Định.Khi đến khu vực vắng vẻ, Tùng dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm và cướp chiếc xe máy, bỏ chạy.Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng về tội Giết người, Cướp tài sản.Đến ngày 15/6/2020, trinh sát Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ được Tùng, khi bị can đang trốn ở tỉnh Bình Phước. Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội.