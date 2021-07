Huyện Ý Yên lập 2 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ý Yên ban hành Quyết định 6492/QĐ-BCĐ về thành lập chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn huyện bằng đường bộ.

Chốt 1 tại chân cầu Vĩnh Tứ, xã Yên Lợi; Chốt 2 tại ngã ba chợ huyện trên (tỉnh lộ 485 và đường Thành Xá, xã Yên Thành giáp ranh xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ 7 giờ ngày 15-7-2021 đến khi có quyết định dừng hoạt động. Các chốt kiểm soát hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).

Thành phần tham gia các chốt gồm: Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ban CHQS huyện. Giao Công an huyện làm Tổ trưởng. 2 chốt thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát việc di chuyển các phương tiện giao thông ra, vào huyện Ý Yên. Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện ra, vào huyện Ý Yên như: Kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế, các quy định của ngành Y tế, ngành Giao thông Vận tải khi tham gia giao thông. Xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh, vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật./.