Huyện Giao Thủy triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 huyện Doãn Quang Hùng đã chủ trì cuộc họp giữa các đồng chí lãnh đạo UBND huyện với thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện để chỉ đạo tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh và huyện, các cấp các ngành trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đến sáng ngày 12/7/2021 theo thông tin từ các cơ quan chức năng, trên địa bàn huyện đã xác định có 01 trường hợp nghi nhiễm Sar-Cov2, đó là bệnh nhân T.T.H quê quán xóm 19 xã Giao An. Ngày 8/7/2021 cùng chồng đi xe Đức Nguyện BKS 18B-01.879 từ Thành phố Hồ Chí Minh về. Khoảng 7h ngày 10/7 về đến cầu Lạc Quần, sau đó chuyển sang xe bus 01 Đại Duy về cầu Diêm. Từ cầu Diêm về nhà bố mẹ đẻ Giao Lạc bằng xe máy. Chiều ngày 10/7 lên Trạm Y tế xã Giao An khai báo y tế, 15h30 ngày 11/7 Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm. Đến 2h30 ngày 12/7/2021 có kết quả xét nghiệm dương tính với Sar-Cov2 do CDC Nam Định công bố. Hiện bệnh nhân T.T.H đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện. Qua rà soát, truy vết ban đầu có 15 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Doãn Quang Hùng -Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên Ban chỉ đạo, đặc biệt là BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 xã Giao An khẩn trương chỉ đạo và thực hiện tốt những nội dung sau: Lực lượng Công an, Y tế, Quân sự tích cực rà soát, truy vết các trường hợp đi về cùng chuyến xe với trường hợp nghi nhiễm Covid 19 tại Giao An, khoanh vùng phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống. Các đơn vị chức năng chuẩn bị lực lượng trực các chốt kiểm soát, chuẩn bị lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu nhân dân trong khu cách ly. Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kích hoạt khu cách ly tập trung tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Họp khẩn với HTX vận tải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương khai báo y tế, cách ly tại nhà. Trung tâm VH-TT-TT huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đội thông tin lưu động để nhân dân chủ động phòng chống dịch.