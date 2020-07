Huấn “hoa hồng” bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì bán “sách lậu”

Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) bị cơ quan chức năng phạt 17,5 triệu đồng do phát hành hai cuốn sách “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kiếm tiền online” nhưng không có quyết định xuất bản của Nhà xuất bản.

Ngày 6/7, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết đã làm việc với Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng, SN 1985, ở Yên Bái) để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc xuất bản, phát hành các cuốn sách “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kiếm tiền online”.

Trước đó, ngày 20/4/2020, Bùi Xuân Huấn đăng tải trên tài khoản facebook cá nhân “Huấn Hoa Hồng”, giới thiệu các cuốn sách trên do tự mình đầu tư viết, được rao bán với giá 799.000đ/bộ.

Làm việc với cơ quan Công an, Bùi Xuân Huấn khai nhận nội dung sách là do cóp nhặt trên mạng xã hội, sau đó chỉnh sửa một số câu chữ rồi gắn tên “Nhà xuất bản SG” vào bìa trang sách, đăng bán công khai trên mạng xã hội mà không thông qua các cấp.

Đến ngày 3/7, Cục An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn với mức phạt 17.500.000 đồng do có hành vi xuất bản, phát hành hai cuốn sách “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kiếm tiền online” nhưng không có quyết định xuất bản của Nhà xuất bản, cơ quan chức năng có thẩm quyền theo Điều 10, Luật Xuất bản 2012 và hành vi thực hiện bán các cuốn sách khi không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Lực lượng chức năng thông tin thêm, thời gian tới, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội.