Hỗn chiến trong quán nhậu, nam thanh niên bị bắn 13 phát đạn hoa cải suýt chết

Trong lúc 2 nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến vì mâu thuẫn tại quán nhậu, 1 người đã bị đối thủ bắn tổng cộng 13 phát đạn hoa cải, suýt chết.

Loading...

Tối 4/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang điều tra vụ xô xát xảy ra giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 4/11, Nguyễn Thế Tuấn (18 tuổi, người địa phương) cùng một số người bạn đang nhậu ở quán Rồng Vàng, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Lúc này, giữa nhóm của Tuấn và một nhóm khác xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, 2 nhóm thanh niên đã gọi thêm 6, 7 người khác và xảy ra ẩu đã.

Trong lúc xô xát, Tuấn bị một người dùng súng hoa cải bắn bị thương nặng.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều. Tại đây, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và phát hiện 13 vết đạn (loại súng hoa cải) bắn vào phần lưng phải của Tuấn.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, hiện đã xác định được những người tham gia xô xát.

“Công an huyện Duy Xuyên đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra rõ vụ việc”, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nói.