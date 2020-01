Học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Nam Định đã có công văn hướng dẫn gửi Phòng GD&ĐT huyện/thành phố, các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các trung tâm GDNN – GDTX về nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Theo đó, HS, SV các nhà trường được nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 10 ngày, từ thứ 2 ngày 20/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 26 tháng chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý)

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị được nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 liền 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ hợi đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý). Trong thời gian học sinh được nghỉ Thủ trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ cho các thành viên đơn vị vẫn thực hiện công việc bình thường cho đến ngày nghỉ Tết theo quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Công điện 1658/CĐ-TTg ngày 9/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020, Công văn 1601/SGDĐT-CTTT ngày 19/12/2019 của Sở GD&ĐT về tăng cường đảm bảo ANAT trường học trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2020 và các Công văn có liên quan của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Nam Định.

Trong thời gian nghỉ Lễ, Tết các cơ quan, trường học treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu theo quy định; phân công lịch trực, phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự, ATGT… Các trường thông báo lịch cho cha mẹ học sinh biết để quản lý con em những ngày nghỉ.

Sau kỳ nghỉ các đơn vị cần ổn định nền nếp dạy học, trở lại làm việc bình thường và thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước.

Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hoc-sinh-nghi-tet-nguyen-dan-10-ngay-4056913-v.html