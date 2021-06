Hoa hậu nhí Nam Định ghi danh dự thi Super idol kids Việt Nam

Kéo dài thời gian casting online hơn dự kiến, chương trình thực tế Super idol kids Việt Nam đã thu hút nhiều thí sinh tiềm năng hơn từ khắp cả nước để tranh tài.

Super Idol Kids là chương trình truyền hình thực tế dành cho các tài năng nhí từ 4 – 15 tuổi, nhằm tìm kiếm, phát triển khả năng thiên bẩm của các bé, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm 2021 trên kênh VTV9.

Bảo An sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật ngay từ khi còn rất nhỏ với nhiều khả năng: nhảy múa, ca hát, diễn xuất và đặc biệt là thần thái catwalk thần sầu, tự tin pose dáng và sải bước trên các sân khấu lớn, nhỏ.

Thí sinh nhí Bảo An tuy còn nhỏ nhưng đã có nhiều thành tích đáng nể. Cô bé đã đạt được nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi cho tài năng nhí như: Đoạt danh hiệu – Top Gala Ikids Việt Nam 2018, Huy chương Đồng – Giải vô địch khiêu vũ thể thao tỉnh Thái Bình mở rộng 2019, Quán quân siêu mẫu nhí 2020, The Best of Asia Beauty Kids 2020, Đoạt giải biểu diễn xuất sắc tại chương trình Happy Quens 2020, Đoạt giải “Tài năng đất Việt mùa 2- 2020”, Đoạt giải biểu diễn xuất sắc tại chương trình nhảy vì môi trường xanh số 2 – 2020…

Ngoài ra, bé Nguyễn Bảo An còn tham gia nhiều chương trình khác như: Chương trình Vầng Trăng cổ tích do đài VTC tổ chức, chương trình Áo Dài xưa và nay kỷ niệm 1010 năm Thăng Long, chương trình Gala chào Xuân 2021 của đài truyền hình VTV Go tổ chức, chương trình Lễ hội di sản văn hóa Hoàng Thành Thăng Long…