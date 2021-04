Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vừa qua, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng, Nam Định) đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh. Theo đó, hệ thống gồm 60 mắt camera được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, chợ và khu vực trung tâm của xã với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng do người dân tự nguyện đóng góp. Sau một thời gian đi vào hoạt động, hệ thống camera giám sát an ninh đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Trước đây, trên địa bàn xã Nghĩa Lạc thường xảy ra tình trạng người dân vứt rác thải ra đường, lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh; một số đối tượng từ khu vực khác đến địa phương thực hiện hành vi trộm cắp… Từ khi hệ thống camera giám sát được lắp đặt, hình ảnh người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vứt rác bừa bãi… bị ghi lại, chính quyền địa phương căn cứ vào đó tổ chức nhắc nhở kịp thời, nếu cố tình tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Nhờ đó, tình trạng xả rác bừa bãi, lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh đã giảm hẳn.

Bên cạnh đó, hiện tượng trộm cắp cũng được hạn chế do tội phạm lo ngại bị phát giác, nhận diện qua hệ thống camera giám sát… Đồng chí Vũ Xuân Đại, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lạc cho biết: “Ngay sau khi có chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống camera và được đông đảo người dân đồng thuận. Hệ thống camera giám sát an ninh như cánh tay nối dài giúp lực lượng công an và chính quyền xã khám phá kịp thời các vụ án, quản lý tốt địa bàn dân cư. Mới đây, nhờ truy xuất hình ảnh từ camera, chính quyền xã đã giúp một người dân tìm lại được hơn 20 triệu đồng do sơ suất đánh rơi khi đi chợ… Với hiệu quả từ hệ thống camera giám sát an ninh mang lại, tới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu lắp đặt thêm nhiều camera trên địa bàn”.