Hành trình 12 ngày truy bắt “yêu râu xanh” chặn xe, xâm hại bé gái 12 tuổi

12 ngày đêm “ăn không ngon, ngủ không yên”, 100 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) và Công an 6 xã trên địa bàn dồn sức điều tra, rà soát hàng trăm người liên quan để bắt “yêu râu xanh” xâm hại bé gái 12 tuổi trong vườn chuối.

Chiếc xe “tố” kẻ xâm hại cô bé 12 tuổi



Khoảng 19h ngày 23/8, bé gái 12 tuổi cùng cháu họ 11 tuổi chở nhau bằng xe đạp trên con đường vắng thuộc huyện Gia Lâm bất ngờ bị một đối tượng nam đi xe máy chặn đường. Cô bé 11 tuổi may mắn trốn thoát, người còn lại bị người đàn ông khống chế đưa vào vườn chuối xâm hại.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ án phức tạp gây bức xúc dư luận, Công an huyện Gia Lâm đã lập ban chuyên án do thượng tá Phạm Văn Hậu – trưởng Công an huyện làm trưởng ban, thượng tá Nguyễn Văn Đệ – Phó trưởng Công an huyện làm Phó ban thường trực cùng đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Đồng – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự làm Phó ban trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

“Ngay trong đêm, ban chuyên án đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Đây là vườn chuối rất lớn, dọc tuyến đường không có đèn chiếu sáng, bình thường cũng vắng bóng người qua lại và đặc biệt không có camera khiến quá trình truy tìm dấu vết để điều tra, xác định nghi phạm gặp rất nhiều khó khăn” – lãnh đạo ban chuyên án cho biết.

Quá trình điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nhiều cán bộ giỏi, giàu kinh nghiệm tham gia phá án. Nhiều mũi trinh sát tỏa đi khắp nơi rà soát những đối tượng nghi vấn hy vọng tìm được manh mối dù là nhỏ nhất.

Theo ban chuyên án, ngoài khó khăn trong việc xác định nghi phạm thì việc khó nhất là lấy thông tin từ nạn nhân nhỏ tuổi. Sau khi vụ việc xảy ra, bé gái rất hoảng loạn và lo lắng khi nhắc lại những gì đã diễn ra. Cán bộ chiến sĩ phải làm thật tốt công tác tư tưởng với gia đình nạn nhân.

“Lực lượng chức năng phải thông qua mẹ để hỏi chuyện con qua đó manh mối về nghi phạm dần được ‘lộ sáng’: từ qua chiếc xe Dream nghi phạm điều khiển tới vóc dáng nghi phạm như kẻ này mặc bộ quần áo tối màu, đi dép lê và nói giọng miền Bắc…” – cán bộ ban chuyên án cho hay.

Sau khi có những manh mối đầu tiên do chính nạn nhân cung cấp, các tổ trinh sát làm việc quên ngày nghỉ, tỏa khi khắp nơi trong dịp Quốc khánh 2/9 để lần theo dấu vết, sàng lọc nhiều đối tượng.





Trung tá Nguyễn Quốc Đồng – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự cho biết, khó khăn trong quá trình phá án thì rất nhiều mà những manh mối ban đầu rất chung chung, mơ hồ. Chúng tôi phải kiên trì rà soát nhiều đối tượng nghi vấn, hàng ngàn xe máy Dream có đặc điểm như mô tả trên địa bàn 6 xã để tìm manh mối.

12 ngày đêm đưa nghi phạm ra ánh sáng

Những ngày đầu điều tra vụ án, từ những chi tiết trên chiếc xe máy, danh sách hàng trăm người nằm trong diện nghi vấn có chiếc Dream được rà soát. Nhưng ai là người điều khiến chiếc xe, biển số xe là gì vẫn là một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp khiến vụ án dậm chân tại chỗ.

Tuy nhiên sau khi sâu chuỗi những chi tiết liên quan cũng như sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng đã dần dần dựng lên được chân dung của tên “yêu râu xanh”. Lê Xuân Tùng (44 tuổi, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) nổi lên là người có nhiều điểm nghi vấn nhất. Đối tượng là người địa phương, đã có vợ con nhưng đã ly hôn hiện đang sống một mình và không có công ăn việc làm ổn định và thường xuyên qua lại với một người phụ nữ.

Ngoài ra, trong quá trình xác minh vụ án, đối tượng ít khi ra ngoài và thường xuyên đóng cửa ở bên trong để tránh bị nghi ngờ.

“Lần đầu tiên bị Cơ quan điều tra triệu tập làm việc, Tùng rất bình tĩnh trả lời điều tra viên và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm như các mốc thời gian để đánh lạc hướng vụ án. Lần thứ hai bị triệu tập, Tùng giữ nguyên quan điểm” – một cán bộ điều tra cho biết.

Theo trung tá Nguyễn Quốc Đồng, quá trình làm việc, Tùng rất bình tĩnh không có dấu hiệu bất thường, nhưng khi bị yêu cầu lấy mẫu để giám định thì đối tượng lại lo sợ và liên tục chối cãi đưa ra chứng cứ chứng minh mình vô tội.





Lần thứ 3 bị triệu tập lên làm việc, Tùng tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng bằng những chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, sau 12 ngày đêm điều tra đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Quá trình xét nghiệm ADN cũng khẳng định Tùng chính là thủ phạm do trùng khớp với các mẫu tinh dịch cơ quan điều tra thu được.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Xuân Tùng về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Tối 23/8, bé gái 12 tuổi (trú tại huyện Gia Lâm) cùng bé 11 tuổi (trú tại quận Long Biên, TP. Hà Nội) đi xe đạp qua khu vực đường cách cầu Bình Trù, xã Dương Quang khoảng 300m thì bị một nam giới đi xe máy chặn đường. Người này khống chế cháu bé 12 tuổi đưa vào vườn chuối xâm hại, thấy vậy cháu bé 11 tuổi sợ hãi bỏ chạy kêu cứu. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại đối tượng bỏ đi về hướng xã Dương Quang.