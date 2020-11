Ham việc nhẹ lương cao, người đàn ông nhận vận chuyển thuê hơn 10kg ma túy

Nhận vận chuyển thuê hơn 10kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam để hưởng tiền công, một đối tượng bị lực lượng hải quan bắt giữ.

Khoảng 12h30 ngày 26/11, Trần Văn Uổl (60 tuổi, ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) mang theo một thùng hàng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam. Thấy người đàn ông này có biểu hiện khác thường, tổ công tác tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) tiến hành kiểm tra.

Qua đó phát hiện, trong thùng hàng trên có cất giấu 2 túi nilon với trọng lượng 10,9kg (kể cả bao bì), bên trong chứa chất bột màu trắng ngà vàng nghi là ma túy. Tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện ma túy xác định đây là ma túy loại Ketamin.

Bị bắt quả tang Uổl khai nhận, lợi dụng buổi trưa vắng người đã nhận vận chuyển thuê số ma túy trên để hưởng tiền công.

Hiện, toàn bộ số tang vật đã bị tạm giữ, lấy mẫu giám định hình sự và niêm phong để chuyển cho Cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.