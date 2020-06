HAGL vs Nam Định: Ghế HLV Lee Tae Hoon lung lay

HLV Lee Tae Hoon đối mặt sức ép phải rời ghế thuyền trưởng, một khi HAGL không giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Nam Định ở Pleiku.

HAGL là một trong những đội bóng gây thất vọng nhất từ thời điểm bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch Covid-19.

Đội bóng phố Núi vừa thua trắng Hà Nội 0-3 ở vòng 3 LS V-League, và trước đó là thất bại 0-2 trước Nam Định ở cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 trên sân Thiên Trường.

Việc phải dừng bước ngay ở vòng loại cúp Quốc gia và thua tâm phục khẩu phục ở V-League là một nỗi buồn lớn với HAGL và các CĐV của đội bóng này.



Sức ép đang lớn dần với HLV Lee Tae Hoon và các học trò. Nếu không cải thiện được tình hình, HLV Lee Tae Hoon có thế phải từ chức, hoặc bị bầu Đức “trảm”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, ông nhận mọi trách nhiệm về phần mình, và luôn sẵn sàng chờ quyết định của ban lãnh đạo đội bóng.

Mọi việc trở nên dễ thở hơn với HLV Lee Tae Hoon nếu HAGL trả sòng phẳng món nợ đã vay ở Cup Quốc gia trước Nam Định. Niềm tin cho CĐV chủ nhà nằm ở yếu tố lịch sử, bởi trong 12 năm qua đội khách chưa từng thắng tại Pleiku.



Dù vậy, HAGL cần phải cải thiện được lối chơi, gia cố hàng thủ và mài sắc hàng công. Nên nhớ Nam Định với sự tăng cường “sát thủ” Merlo, không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt.

Ngoài cuộc đối đầu giữa HAGL và Nam Định, vòng 4 V-League còn có những cặp đấu rất đáng chú ý khác: trận derby giữa TPHCM vs Sài Gòn FC, Thanh Hoá vs SLNA, Hà Tĩnh vs Hà Nội.

Trong đó, cặp đấu của những người láng giềng Thanh Hoá và SLNA có tính quyết định đến nỗ lực đào thoát khỏi vị trí đèn đỏ của đội bóng xứ Thanh. Bởi sau khi đả bại Quảng Nam, SHB.Đà Nẵng tạo áp lực lớn đối với Thanh Hoá với khoảng cách 3 điểm.