HAGL đòi lại nợ trước Nam Định, Thanh Hóa cầm chân SLNA

Ở 2 trận đấu sớm của vòng 4 V-League 2020 diễn ra trong ngày 12/6, HAGL tiếp đón Nam Định trên sân nhà Pleiku và giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Tại sân Thanh Hóa, chủ nhà Thanh Hoá tiếp đón SLNA sau 90 phút với kết quả hoà 0-0.

HAGL tìm lại niềm vui trên sân Pleiku

Trên sân Pleiku, HAGL có màn tái đấu với Nam Định chưa đầy 1 tháng. Nếu như ở trận đấu tại Cup Quốc gia 2020, Nam Định đã có chiến thắng đầy thuyết phục trên sân nhà Thiên Trường thì chuyến làm khách lần này không dễ dàng đối với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.



Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà HAGL đã dồn lên tấn công, phút thứ 10 từ tình huống chấm phạt góc, bóng được đưa vào phía trong, trung vệ Memovic lên tham gia tấn công băng vào đánh đầu thoải mái khi không bị ai theo kèm nhưng đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc khung thành Nam Định.Thi đấu đầy cố gắng để muốn có bàn thắng, HAGL liên tục tạo những cơ hội về phía Nam Đinh, phút thứ 24 Minh Vương thực hiện pha đá phạt hàng rào từ cự ly khoảng 21m, bóng lượn hiểm hóc, thủ thành Xuân Việt bay người hết cỡ nhưng không thể chạm vào bóng. Đáng tiếc, bóng lại chệch cột dọc trong gang tấc.Ở những phút cuối cùng của hiệp 1, thủ môn Đinh Xuân Việt của Nam Định mắc sai lầm khi lao ra bắt trượt bóng, rất may cho đội bóng thành Nam, tiền đạo Chevaughn Walsh lại dứt điểm không tốt.Bước vào hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi đôi công tạo nên một thế trận mở. Phút thứ 50, Nam Định có cơ hội khi bóng được đưa từ cánh vào vòng cấm để Rafaelson băng cắt đánh đầu nhưng thủ thành Bửu Ngọc đã xuất sắc cứu thua cho HAGL.Cũng chỉ 1 phút sau, từ cánh trái Đỗ Merlo thoải mái bắt volley chân trái khi không bị ai theo kèm nhưng bóng dội trúng điểm nối xà ngang và cột dọc bật ra. Ngay sau đó, HAGL đáp trả bằng pha dứt điểm suýt chút nữa thành bàn của Văn Toàn.Sau nhiều pha tấn công không thể tận dụng, Nam Định đã phải trả giá với bàn thua ở phút thứ 58, từ pha sút xa của văn Thanh từ ngoài vòng cấm, bóng trúng xa ngang bật ra ngoài, ngay lập tức Chevaughn Walsh có mặt dễ dàng đệm bóng mở tỷ số của trận đấu.Sau đó 5 phút, HAGL có pha phản công mẫu mực khi Văn Toàn chuyền bóng cho Châu Ngọc Quang, nhưng cầu thủ này có pha dứt điểm dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, qua cả tầm cản phá của thủ môn Xuân Việt nhưng đáng tiếc bóng lại dội cột dọc bật ra.Nhận bàn thua, Nam Định đẩy lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng mọi tình huống chỉ ở mức cơ hội. Những phút cuối trận đấu càng trở thêm nóng khi các cầu thủ không giữ được bình tĩnh và có những pha phạm lỗi ác ý, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về HAGL.Derby Bắc Trung Bộ bất phân thắng bạiTrong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Thanh Hóa có màn đón tiếp SLNA để tạo nên trận derby Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý ở trận đấu này chính là việc Thanh Hoá vừa bổ nhiệm tân HLV Nguyễn Thành Công sau khi sa thải HLV Fabio Lopez.Ở những phút đầu tiên, cả hai đội đều thể hiện lối chơi tấn công, nếu như may mắn Thanh Hoá đã có thể mở tỷ số ở phút thứ 13, rất may thủ môn Văn Hoàng đã chơi tập trung và cứu nguy cho SLNA. Ở những phút còn lại của hiệp 1, cả hội đội chơi quyết liệt khiến trận đấu phải gián đoạn nhiều lần và không có bàn thắng nào được ghiBước vào hiệp 2, Thanh Hoá tiếp tục là đội chơi nổi bật hơn, phút thứ 58 Hoàng Vũ Samson có pha tăng tốc và loại bỏ hàng phòng ngư đối phương. Dù vậy, pha tạt bóng của anh đi thiếu chính xác.Trước đó, Josip Balic cũng đã uy hiếp khung thành của thủ môn Văn Hoàng với những cú sút xa. trong suốt 45 phút của hiệp 2, cả hai đội không thể ghi thêm bàn thắng, trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Loading...