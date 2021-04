Hà Nội tăng cường 500 lượt xe dịp 30/4 và 1/5

TPO – Để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ kỷ niệm Giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, ngày hôm nay các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội được công bố kế hoạch bố trí các lượt xe tăng cường.

Theo đó, lãnh đạo Cty cổ phấn bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay vào ngày thứ 6, thứ 7 nên người dân được nghỉ bù vào thứ 2 kế tiếp. Do đó kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021. Dự báo lưu lượng hành khách ra bến xe sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 29/4 đến hết ngày 30/4/2021.

Từ dự báo trên, Cty cổ phấn bến xe Hà Nội đã có kế hoạch tăng cường 500 lượt xe cho các bến xe thành viên là Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm. Cụ thể, tại bến Giáp Bát: theo dự báo lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 200- 250% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là: 1.050 lượt xe/ngày, tăng khoảng 130% so với ngày thường. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá…

Với bến xe Mỹ Đình: lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 1.050 lượt xe/ngày tăng khoảng 130% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường: Điện biên, Lai Châu Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái…Tại bến Gia Lâm: lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng khoảng 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 700 xe tăng khoảng 120% so với ngày thường, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh …