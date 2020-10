Giao Thủy (Nam Định): Côn đồ lộng hành giữa ban ngày, một người dân nhập viện

Giữa ban ngày, hai đối tượng lạ mặt ngang nhiên vào nhà uy hiếp, hành hung người dân để lại nhiều thương tích khiến người dân phải nhập viện điều trị.

Mới đây, báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Văn Phê (sinh năm 1973, khu A4 thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về việc ông bị hai đối tượng lạ mặt xông vào nhà hành hung giữa ban ngày.

Cụ thể, theo như nội dung đơn phản ánh ông Phê cho biết vào khoảng 16h chiều ngày 12/10/2020, khi đang ở nhà cùng với 2 người thợ để lắp cửa kính, có 2 đối tượng lạ ngang nhiên vào nhà với thái độ hung hãn yêu cầu ông trả tiền vay ông Tú.

Sau đó khi không đạt được mục đích, các đối tượng này đã lao vào dùng chân tay hành hung liên tiếp trong khoảng 10 phút. Do 2 người thợ đang lắp kính ở tầng trên không biết sự việc nên không có ai can ngăn. Sau khi hành hung ông Phê, 2 đối tượng này tiếp tục ở lại đe dọa. Trước tình hình đó ông Phê đã gọi điện báo cho lực lượng công an thị trấn Ngô Đồng.

Khoảng 20 phút sau lực lượng công an thị trấn Ngô Đồng có mặt và mời ông Phê cùng 2 đối tượng trên về trụ sở lấy lời khai. Tại đây ông Phê được biết 2 đối tượng trên gồm Đinh Văn Tám (trú tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, Nam Định) và một đối tượng tên Dũng.

Tại trụ sở công an, 2 đối tượng trên cũng thừa nhận hành vi hành hung ông Phê và sự việc đó cũng được hệ thống camera an ninh nhà ông Phê ghi lại.

Theo hình ảnh camera an ninh ông Phê cung cấp cho phóng viên, có thể thấy theo thời gian hiển thị trên màn hình cho biết khoảng 15h50p ngày 12/10/2020 có hai người đàn ông đi trên chiếc xe ô tô bán tải màu đỏ vào gọi ông Phê ra phòng khách nói chuyện. Tại đây, sau một hồi hai bên trao đổi bất ngờ hai người đàn ông kia có những hành động dùng chân tay đấm đá liên tiếp vào người ông Phê khiến ông khụy xuống ôm người chịu trận.

Tiếp đó, theo đơn kêu cứu, ông Phê cũng cho biết trong lúc làm việc với cơ quan công an, do cảm thấy sức khỏe yếu, ông liên tục đau đầu và choáng váng, trên đầu và mặt xuất hiện nhiều vết thâm, lực lượng công an thị trấn Ngô Đồng đã đưa ông lên thăm khám tại bệnh viện đa khoa huyện Giao Thủy. Sau đó, khoảng 21h tối cùng ngày ông Phê được chuyển lên tuyến trên và nhập viện thăm khám điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Tại đây, các bác sĩ cho biết ông bị chấn thương vùng mặt, đầu, gãy 2 răng giả và nứt 2 răng thật. Sau đó, ông Phê đã nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định từ lúc đó đến nay (15/10).

Trong đơn kêu cứu, ông Phê khẳng định bản thân trước đây không hề quen biết 2 đối tượng đã đánh mình, ông bị họ hành hung với mục đích đòi tiền cho ông Tú (trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy).

Nói về khoản nợ với người đàn ông tên Tú, ông Phê cho biết rất mong cơ quan Công an huyện Giao Thủy cùng các cơ quan thông tấn báo chí làm rõ việc ông bị gài bẫy vay với số tiền lớn trong tình trạng không tỉnh táo.

Cụ thể, sáng ngày 7/7/2020, ông Phê có được người đàn ông tên Nguyên ở gần nhà rủ đi ăn nhậu ở khu vực Cồn Nhất. Sau đó, trong cuộc nhậu ông Nguyên có nhận được điện thoại của ông Tú mời ông Nguyên và Phê tiếp tục qua nhà ông Tú tại xã Giao Lạc để uống rượu tiếp.

Tại đây, sau khi đã uống rượu ông Tú có rủ ông Phê chơi bài nhưng do không có tiền nên ông Phê từ chối. Lúc này ông Tú có đưa tiền ra và bảo Phê chơi.

“Do đã uống quá nhiều tinh thần không tỉnh táo, không làm chủ được bản thân, tôi đã ngồi chơi mà cũng không rõ số tiền ông Tú đưa là bao nhiêu.

Chơi đến khoảng chiều tối, ông Tú có gọi người đàn ông tên Tám đến ép tôi ký vào một tờ giấy nợ viết tay với nội dung mua xe ô tô Mersedes với khoản vay là 2,7 tỷ đồng. Do say rượu nên tôi đã ký vào tờ giấy trên” – ông Phê cho biết về quá trình dính vào khoản nợ “từ trên trời rơi xuống”.

Một thời gian sau, ông Tú và ông Tám liên tục có những động thái uy hiếp, đe dọa đến ông Phê và gia đình với yêu cầu trả nợ. Lúc này do lo cho sự an toàn của bản thân và gia đình nên ông Phê đã chuyển trả cho ông Tú số tiền 700.000.000VNĐ (Bảy trăm triệu đồng) và xin ông Tú bỏ qua.





Tuy nhiên ông Tú không đồng ý mà tiếp tục đe dọa uy hiếp gia đình ông Phê, đỉnh điểm hôm 12/10 đã vào tận nhà và hành hung khiến ông Phê nhập viện như kể trên.

Trong đơn ông Phê khẳng định: “Tôi xin khẳng định, tôi không hề vay tiền ông Tú để mua xe ô tô Mercedes nào cả, hơn nữa thời điểm tôi ký giấy vay cũng trong hoàn cảnh không tỉnh táo khi đã uống rất nhiều rượu”.

Dư luận đặt ra câu hỏi, việc những đối tượng côn đồ có hành vi manh động trên ngang nhiên lộng hành giữa ban ngày đã được cơ quan công an thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy tiếp nhận và xử lý đến đâu? Những đối tượng kia là ai? Có hay không việc gài bẫy, ép người khác ký nợ một cách trái pháp luật như thế?

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.