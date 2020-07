Giáo dục Giao Thủy: Vững vàng thành tích tập thể lao động xuất sắc

Sau chặng đường thực hiện chủ trương “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, ngành giáo dục Giao Thủy (Nam Định) đã được ghi nhận bởi sự phấn đấu không biết mệt mỏi, tạo sức bật mới, kiến thiết cho tương lai, tạo nên tầng tầng, lớp lớp thế hệ “con ngoan, trò giỏi”, viết tiếp những trang sử mới vẻ vang, làm rạng danh đơn vị xứng đáng 23 năm liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc trong ngành giáo dục tỉnh Nam Định.

Phát huy truyền thống thi đua “dạy tốt, học tốt”

Giao thủy là huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Nam Định, nơi sông Hồng chảy ra biển cả. Trải qua bao đời, mảnh đất này được hình thành từ phù sa mầu mỡ của sông Hồng và dưới bàn tay lao động cần cù, sáng tạo của bao thế hệ người dân Giao Thủy cùng với lòng quả cảm, kiên cường trong đấu tranh chinh phục thiên nhiên. Từ đây, nền giáo dục Giao Thủy cũng mang trong mình yếu tố đặc biệt mà không nơi nào có được. Điều đó, được “đánh dấu” qua các lớp học trò mà ngành giáo dục tỉnh Nam Định ghi nhận.

Huyện Giao Thủy có 22 trường mầm non, 23 trường tiểu học (trong đó có 1 trường trẻ em khuyết tật), 23 trường trung học cơ sở (trong đó có 1 trường trung học cơ sở chất lượng cao). Trong các hội thi, thầy và trò Giao Thủy đều đạt những thành tích đáng ghi nhận. Học sinh giỏi, nhiều năm xếp trong tốp đầu của 10 huyện/thành phố. Các hội thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, TDTT, Toán, Tiếng Anh qua mạng, Hùng biện tiếng Anh, Phong trào viết chữ đúng, đẹp,… luôn đứng trong tốp đầu toàn tỉnh. Chất lượng đại trà ở cấp học Tiểu học, THCS từng bước được nâng lên. Kết quả thi vào lớp 10 THPT, huyện luôn đứng ở vị trí thứ 2, thứ 3 của tỉnh.

Các trường mầm non tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt kết quả nổi bật

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn ở các trường mầm non được gắn Chương trình xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện có 21/22 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 20/22 trường được công nhận trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

Là một đơn vị khó khăn nhưng đã khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ II trong tốp đầu của huyện và của tỉnh. Cô giáo Nguyễn Thị Phượng – Hiệu trường nhà trường cho biết: “Hàng năm, Nhà trường đã rà soát lại toàn bộ thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đối chiếu với yêu cầu cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, xây dựng kế hoạch tham mưu với Đảng và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, đồng thời tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ cho nhà trường. Nhà trường cũng tổ chức tốt việc tự làm đồ dùng, đồ chơi phát triển trí tuệ; huy động nguồn lực cộng đồng, giúp trẻ được trải nghiệm, khám phá, tìm tòi để chơi mà học”.

Cấp tiểu học không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục

Các trường tiểu học luôn tích cực thi đua đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục cởi mở, thân thiện. Hoạt động chuyên môn của đội ngũ giáo viên phong phú, đa dạng; tăng cường việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; sử dụng tốt thiết bị dạy học; đổi mới mô hình, không gian lớp học; tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm; phối hợp chặt chẽ với cộng động, huy động phụ huynh tham gia hoạt động giáo dục.





Trường tiểu học thị trấn Quất lâm là đơn vị điển hình về giáo dục toàn diện học sinh của tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Thanh Long – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong những năm qua, song song với việc chỉ đạo tốt các chương trình, kế hoạch giáo dục, nhà trường rất quan tâm chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đáp ứng nhu cầu của học sinh và cha mẹ các em; giúp cho các em hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn; tạo cơ hội cho các em được thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; thúc đẩy, tăng cường vai trò của các em đối với cộng đồng; góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức, trách nhiệm của các em đối với xã hội, với cộng đồng; hình thành và phát triển cho các em những giá trị và năng lực cần thiết của con người Việt Nam mới đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”.

Cấp trung học cơ sở tạo điểm sáng về ứng dụng công nghệ

Các trường trung học cơ sở tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học; thường xuyên xây dựng, cập nhật kho bài giảng e-Learning dùng chung.

Là đơn vị luôn đạt thành tích trong tốp đầu của huyện và của tỉnh về kết quả các hoạt động giáo dục, thầy giáo Phạm Văn Mạnh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “nhà trường luôn coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học, điều hành và quản lý giáo dục; tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối; đặc biệt, nhà trường đã trang bị về hạ tầng kỹ thuật, làm tốt việc tập huấn hỗ trợ nghiệp vụ khai thác, sử dụng các phần mềm dạy học để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học trực tuyến cho toàn thể giáo viên và học sinh của nhà trường”.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giao Thủy đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã/thị trấn thực hiện tiêu chí số 5 – Trường học, tiêu chí số 14 – Giáo dục trong bộ tiêu chí xã NTM và tiêu chí số 5 trong bộ tiêu chí huyện NTM. Đến tháng 10 năm 2017, toàn huyện có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 và tiêu chí số 14 trong bộ tiêu chí xã Nông thôn mới. Huyện Giao Thủy đạt tiêu chí Giáo dục trong bộ tiêu chí huyện nông thôn mới.





Với những nỗ lực không ngừng và định hướng phát triển đúng đắn, ngành giáo dục và đào tạo Giao Thủy chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả đáng khích lệ./.