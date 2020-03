Sở GD&ĐT Nam Định quản lý vốn đầu tư công: Tiết kiệm cực thấp trong những gói thầu tiền tỷ

GD&TĐ – Những năm gần đây, tỉnh Nam Định đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng ngân sách cho giáo dục. Sở GD&ĐT Nam Định là chủ đầu tư, tổ chức, quản lý triển khai các dự án và phải chịu trách nhiệm về tính hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, từ tài liệu bạn đọc phản ánh đến Báo Giáo dục và Thời đại cho thấy, một “vấn đề khác” trong việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm vốn đầu tư công thông qua hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định. Nhiều vấn đề cần được cơ quan chức năng làm rõ.



Đầu tư lớn

Thời gian qua, tỉnh Nam Định dành ngân sách hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho hoạt động GD-ĐT của địa phương (sắm các trang thiết bị… phục vụ cho công tác GD-ĐT). Vì được đầu tư lớn, bài bản, ngành GD-ĐT tỉnh Nam Định đã đạt được những thành tích đáng kể.

Trong năm học 2018 – 2019 đã đổi mới và sáng tạo trong công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong quản lý và dạy học. Toàn tỉnh có 88 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở 11 môn, đoạt 75 giải: Trong đó, 1 giải Nhất, 26 giải Nhì, 26 giải Ba, 22 giải Khuyến khích. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh Nam Định dẫn đầu toàn quốc về điểm trung bình các môn với mức điểm 5,97 điểm.

Đó là phía trước của tấm huân chương. Sở GD&ĐT Nam Định là đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, trước pháp luật về hoạt động chuyên môn, việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách cho hoạt động giáo dục. Nhưng theo điều tra của Báo GD&TĐ thì vốn đầu tư công tại Sở GD&ĐT Nam Định đã không được tiết kiệm đáng kể sau hoạt động “đấu thầu”, lựa chọn nhà thầu tại Sở này.

Tháng 8/2018, ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định ký QĐ số 1287/QĐ-SGDĐT lựa chọn Công ty Cổ phần Phúc Vượng (xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội) là đơn vị trúng thầu.

Gói thầu mua sắm đồ chơi mầm non ngoài trời và đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non 5 – 6 tuổi cấp cho các trường mầm non công lập gắn với việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định (thuộc dự án cùng tên). Giá trúng thầu là 4.876.722.000 đồng.

Lần ngược lại gói thầu này cho thấy, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định là chủ đầu tư dự án và là đơn vị mời thầu. Giá gói thầu được đưa ra là 4.929.726.000 đồng. Như vậy qua hoạt động đấu thầu, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định chỉ tiết kiệm được cho đầu tư công vỏn vẹn hơn 52 triệu đồng/gói thầu gần 5 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu này là rất nhỏ cho đầu tư công qua đấu thầu.

Trước đó, tháng 5/2018 lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định ký QĐ số 1097/QĐ-SGD ĐT chọn liên danh Công ty Cổ phần đầu tư P và T – Công ty TNHH Nhật Minh Minh Anh trúng thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cấp cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông với giá trúng thầu là 13.965.455.000 đồng.

Điều tra của Báo GD&TĐ cho thấy, giá của gói thầu này được Sở GD&ĐT Nam Định (chủ đầu tư kiêm đơn vị mời thầu) xây dựng là 14.065.870.000 đồng. Như vậy qua đấu thầu thì vốn đầu tư công tại Sở GD&ĐT Nam Định chỉ được tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng/gói thầu trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư công cần phải được tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công và nhiều quy định chặt chẽ khác của pháp luật về đầu tư.

Hoạt động này phải được minh bạch để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực thực hiện dự án, tiết kiệm tối đa cho đầu tư từ ngân sách. Chuyện quản lý, sử dụng, tiết kiệm đầu tư công thông qua hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định “có vấn đề” khiến dư luận hoài nghi về tính công khai, minh bạch.

Tại gói thầu mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học tối thiểu cấp cho các trường mầm non công lập (thuộc dự án cùng tên) được lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định QĐ cho liên danh Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Hoàng Mai – Công ty TNHH Thuận Thành trúng thầu với giá 17.302.840.000 đồng (thể hiện tại QĐ số 1098/QĐ-SGD ĐT của lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định).

Xác minh cho thấy giá gói thầu này được Sở GD&ĐT Nam Định mời thầu là 17.416.254.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu “công khai, minh bạch” tại gói thầu hơn 17 tỷ đồng này, vốn đầu tư chỉ được lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định tiết kiệm cho ngân sách hơn 100 triệu đồng. Việc trúng thầu sát giá này mang lại lợi ích cho Nhà nước hay nhà thầu? Đây là câu hỏi mà dư luận cần được lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định trả lời rõ.

Ngày 5/6/2019, ông Cao Xuân Hùng ký QĐ số 1082/QĐ-SGD ĐT chọn liên danh Công ty cổ phần đầu tư P và T – Công ty TNHH Nhật Minh Minh Anh (nhà thầu đã trúng các gói thầu tại Sở GD&ĐT Nam Định, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) trúng tiếp gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo (thuộc dự án cùng tên) với giá trúng thầu là 3.262.230.000 đồng.

Trong khi đó giá mời thầu là 3.280.540.000 đồng. Ngân sách chỉ được giảm khoảng 18 triệu đồng/gói thầu hơn 3 tỷ đồng. Cùng ngày 5/6/2019, vẫn ông Cao Xuân Hùng thông báo về kết quả lựa chọn gói thầu trên.

Tìm hiểu cũng cho thấy tại gói thầu mua sắm khung bằng khen phục vụ công tác thi đua khen thưởng của Sở GD&ĐT Nam Định có giá gói thầu là 499.850.000 đồng. Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Thiên Trường (phường Cửa Bắc, TP Nam Định) được ông Cao Xuân Hùng ký QĐ số 1799/QĐ-SGDĐT lựa chọn là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu là 494.467.000 đồng (chỉ thấp hơn 5 triệu đồng so với giá gói thầu).